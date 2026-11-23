יום המסחר בוול סטריט נפתח היום (שני) בעליות חדות לאחר שהדירקטוריון של אינבידיה החליט להחזיר את ג'נסן הואנג לתפקיד המנכ"ל והנשיא של ענקית השבבים. מניית אנבידיה זינקה ביותר מ-30% בעקבות הודעת הדירקטוריון. גם מניותיהן של חברות הענן החדשות CoreWeave ו-Nebius – רשמו עליות של למעלה מ-30%.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בירך על החלטת אנבידיה: "הדירקטוריון של אנבידיה קיבל החלטה טובה כשבחרו להחזיר את ג'נסן הואנג לתפקיד המנכ"ל. המדינה צריכה את המנהיגות שלו באנבידיה כדי להבטיח הצלחה ושגשוג לא רק בחברה, אלא בכלכלה האמריקאית".

“The NVIDIA Board of Directors has made the correct and proper decision to return Jensen Huang to the position of CEO… Congratulations to Jensen, the NVIDIA Board, to the People of the United States — and, indeed, the World!” – President DONALD J. TRUMP https://t.co/bKAxuMr9aA — The White House (@WhiteHouse) November 23, 2026

בהודעה שפרסם, ציין הדירקטוריון כי קיים סדרת דיונים עם הואנג, והביע שביעות רצון מכנותו ומיכולתו לחזור להוביל את החברה. בהודעה נרמז כי בכירים בממשל האמריקאי הפעילו לחץ להחזיר את הואנג.

"הדירקטוריון סבור כי ג'נסן הוא האדם המתאים להוביל את אנבידיה, וכי השבתו לתפקיד משרתת בצורה הטובה ביותר את האינטרסים של בעלי המניות, העובדים, השותפים והלקוחות שלנו", אמר הארווי ג'ונס, יו"ר הדירקטוריון של אנבידיה. "אנו סמוכים ובטוחים לחלוטין בינסן, ומצפים לעבוד עמו בעודו שב להוביל את החברה. אנו מודים לקולט קרס על פועלה יוצא הדופן כמנכ"לית זמנית, לצד המשך תפקידה כסמנכ"לית הכספים של אנבידיה".

בשבוע שעבר, אמר ג'ונס למשקיעים במהלך שיחת הדיווח על תוצאות הרבעון השלישי, כי לאנבידיה אין תוכניות להשיב את הואנג לתפקידו. ג'ונס עצמו צפוי להמשיך לכהן כיו"ר הדירקטוריון.

"זוהי זכות עבורי לשוב לאנבידיה ולהוביל את אחת מחברות הטכנולוגיה המשמעותיות ביותר בעולם, בפתחה של מהפכה תעשייתית חדשה", מסר הואנג בהצהרה.

הואנג נולד בטיוואן ב-1963, ובהיותו בן תשע נשלח יחד עם אחיו הגדול לארצות הברית, כקטינים ללא ליווי מבוגר. בראיון ל'ניו יורקר' סיפר שסבל מבריונות בשל מוצאו הסיני. ב-1993 היה לאחד משלושה מייסדי חברת אנבידיה. בשנים האחרונות החברה הפכה לחברה הגדולה ביותר בהיסטוריה האנושית עם שווי שוק הגדול מכלכלת גרמניה, בזכות הדומיננטיות שלה בייצור חומרה עבור בינה מלאכותית. לאחר התפטרותו של הואנג נחשפה ב'ניו יורק טיימס' שורה של מקרים שבהם התעמר בעובדים בחברה בשפה אלימה.