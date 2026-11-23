מוישה שטריקר (שולי רנד) הוא בדחן חתונות ירושלמי שידע בעבר הצלחה רבה, אך התמכרותו לאלכוהול הובילה לדעיכת הקריירה שלו ולאובדן פרנסתו. כאשר בתו שרה לאה (מלכי גולדמן), בת ה-31, עומדת להינשא, הוא נאלץ למצוא דרך לגייס 20 אלף דולר למימון החתונה.

הזדמנות לשינוי מתעוררת כאשר חבר ילדותו ישראל בומצ'יק (טל פרידמן), שהתעשר בארצות הברית, מגיע לירושלים לרגל חתונת בנו. מוישה מבקש להופיע כבדחן בחתונה היוקרתית, בתקווה שהעבודה תאפשר לו להשיג את הכסף הדרוש לחתונת בתו ולשקם את הקריירה שלו. אלא שמתברר כי לחתונה כבר הוזמן משולם (אילון גולד), בדחן אמריקאי מצליח והמתחרה שלו.

הבדחן היהודי כסמל למסורת של אומני מילים והופעה

הסרט "הבדחן", שביים גידי דר על פי תסריט שכתב עם רנד, מתרחש בירושלים החרדית של ימינו, אך מעוצב כמעין מעשייה יהודית עתיקה. הוא משחזר את אווירת השטייטל, העיירה היהודית במזרח אירופה, אך מתרחש בעולם שזמנו אינו מוגדר בבירור. בדומה למעשיות עממיות, שבמרכזן ניצב לרוב גיבור היוצא למסע להשגת מטרה מוגדרת ונדרש להתמודד עם מכשולים ומבחנים מוסריים, גם סיפורו של מוישה מתפתח סביב משימה פשוטה לכאורה שהופכת בהדרגה להתמודדות עם חולשותיו האישיות.

הבדחן היהודי הוא מעין משורר עממי, המשלב חריזה, מוזיקה, אלתור והומור כדי לשעשע ולרגש את הקהל, ולעיתים גם לומר אמיתות נוקבות. בדמותו של מוישה אפשר לזהות את המתח שבין המשורר לבדחן, ובין ההופעה כמקור לשמחה ולחופש לבין חולשותיו של האמן עצמו. מוישה מייצג מסורת רחבה של אומני מילים שעבורם המילים אינן רק יצירה כתובה, אלא גם מופע חי המתקיים במפגש עם הקהל.

השעשוע לאחרים ובדידותו של האומן

אחד השירים היפים והעצובים שנכתבו בעברית מבטא את המתח הזה. "השיר על התוכי יוסי" שכתב אברהם חלפי. השיר מתאר את הפער בין תפקידו של המשורר והשחקן לבדר ולשעשע את הקהל לבין עולמו האישי, המלווה בבדידות, בעצב ובכמיהה לאהבה, ואת תחושתו שהקהל נהנה מיצירתו מבלי להבחין באדם וברגשות שמאחוריה.

בתחילת השיר מבקש המשורר לקנות תוכי בשם יוסי, כדי שיוכל לשוחח איתו על עצבותו, שאותה הוא מדמה ליין מר מענבי הנשמה, ולהפיג את בדידותו. הוא מכנה את התוכי "ילד לירי", יצור רגיש ועדין, ומדמיין כיצד ימות בשקט. בעקבות מותו יחוש צער הדומה לזה של אביגדור המאירי, שכתב גם הוא על תוכי בשם יוסי, ויילחש לקירות על מותו משום שאין לו עם מי לחלוק את כאבו.

הדובר מתאר כיצד ישוב גופו של התוכי מן הכלוב לאדמה, וכיצד ימות בודד, ללא בת זוג או צאצאים, משום שלתוכי כמוהו אסור לאהוב. בכך משקף התוכי את בדידותו של חלפי ותחושתו שאינו יכול לאהוב ולהיות נאהב.

התוכי נועד להנעים בפטפוטיו את זמנם של משוררים מלאי רגשות בעולם אדיש, ומדומה לצעצוע שנועד לשעשע ילדים. בכך מבטא חלפי את תחושתו כמשורר וכשחקן שתפקידו לבדר ולרגש אחרים, בעוד הוא עצמו אינו זוכה לאהבה והקהל אינו רואה את האדם שמאחורי הדמות. בסיום הוא מבקש מהתוכי להמשיך לפטפט ולנחם אותו מעט, משום שלבו ריק.

הסיפור שמאחורי "התוכי יוסי"

מאחורי האזכור של "תוגת המאירי" בשירו של חלפי עומד סיפור עצוב לא פחות. בשנת 1933 כתב אביגדור המאירי, משורר, סופר וסאטיריקן, חתן פרס ישראל וחברו של חלפי, פואמה אוטוביוגרפית בשם "חלומות של בית רבן" בפואמה תיאר את ילדותו הקשה בהונגריה, בסביבה נוצרית. אמו נפטרה כשהיה ילד קטן, יחסיו עם אביו היו קשים, והוא גדל בבית סבו.

בתוך הבדידות הזאת היו להמאירי ארבעה חברים: פטר, בנה של האומנת; מריה, שבה היה מאוהב בסתר; הכלב הקטור; והתוכי יוסי. על אהבתו למריה כתב שאיש לא ידע עליה מלבד כלבו הקטור. אלא שבתוך יומיים איבד שלושה מחבריו: פטר, מריה והתוכי יוסי.

המאירי מתאר כיצד לאחר מותו של פטר, חזר התוכי יוסי וצעק לאורך היום שפטר הלך וברח. הילד ניסה להרגיע אותו, נתן לו ממתק ועלי שרך וביקש ממנו להפסיק לצרוח, אך התוכי המשיך לחזור על אותן המילים. ככל שנמשכו קריאותיו של יוסי, כך גבר גם פחדו של הילד לאבד אותו. לבסוף התחנן בפניו שיירגע ושלא יעזוב גם הוא, משום שאם גם יוסי יילך, הוא ישתגע. אלא שזמן קצר לאחר מכן מת גם התוכי, והמאירי נותר לבדו. את תחושת האובדן סיכם במילים: "ככה נשארתי לגמרי בדד".

המאירי וחלפי היו חלק מחבורה משותפת. באחד הלילות שוחחו השניים על הפואמה "חלומות של בית רבן" ועל סיפורו של התוכי יוסי. בעקבות אותה שיחה אמר לעצמו חלפי שייקנה גם הוא תוכי וייקרא לו יוסי.

כך נולד "השיר על התוכי יוסי". חלפי שאב את דמות התוכי מסיפור ילדותו של המאירי, אך באמצעותו כתב גם על עצמו. התוכי של המאירי, שנותר קשור בזיכרון של אובדן ובדידות, הפך בשירו של חלפי לדמותו של המשורר והשחקן, שתפקידו לשעשע ולרגש אחרים, בעוד הוא עצמו משתוקק לאהבה ולנחמה. בשיר התמזגו סיפוריהם של המאירי וחלפי, וגם דמותו של כל משורר, שחקן או בדחן שמעניק לאחרים שמחה ונחמה, אך לא תמיד זוכה להן בעצמו.

חלפי, לא נישא מעולם ולא היו לו ילדים, ובדידותו משתקפת בגורלו של התוכי. מבקר הספרות דן מירון אף כינה אותו "גדול הליצנים העצובים של התיאטרון העברי", תיאור המבטא את הפער בין השחקן ששִעשע את הקהל לבין האדם שמאחורי הדמות.

כל משורר, שחקן או בדחן עשוי למצוא בשיר הד לחוויותיו האישיות, כחלק ממסורת ארוכה של אמנים, משוררים ובדחנים – ואולי גם השחקן שולי רנד, המגלם בסרט את דמותו של מוישה ושותף לכתיבת התסריט.

הסרט "הבדחן" עלה לאקרנים ב-12 בנובמבר 2026, והוא מוקרן כעת בבתי הקולנוע ברחבי הארץ.