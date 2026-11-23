כמאה מאמנים ואנשי צוות של מועדון הספורט הרב ענפי מכבי תל אביב השתתפו היום (שני) בכנס ראשון מסוגו שקיים המועדון בנושא מוגנות.

הכנס כלל סדנה בשיתוף עמותת 'מוגנות לכל', שאותה הובילו יו"ר העמותה עו"ד אורי כהנא ומנכל"ית העמותה עו"ד אושרית אלאל.

יו"ר מכבי תל אביב דורון שיטרוק אמר: "במכבי תל אביב, אין ולא תהיה סובלנות להתנהגות פוגענית: לא להטרדה מינית, לא להתנכלות, לא לאלימות פיזית או מילולית, לא להשפלה, לא לניצול יחסי מרות או תלות ולא לכל התנהגות הפוגעת בגופו, בריאותו או בשלמותו של מישהו במועדון".

על פי המועדון, קיום הכנס מבליט את החשיבות שרואה המועדון במחויבותו להעלות מודעות ולהעמיק את הידע במטרה להפוך את עקרונות המוגנות לחלק בלתי נפרד מהעשייה המקצועית, החינוכית והניהולית היומיומית במכבי תל אביב. עוד נאמר כי נושא המוגנות הוא חלק בלתי נפרד מהאחריות המקצועית והערכית המוטלת על עובדי המועדון, על הצוותים המקצועיים והניהוליים, כמו גם המתנדבים המפעילים כ-4000 ספורטאיות וספורטאים ב-22 ענפי ספורט – מרביתם ילדים ובני נוער.

במהלך הכנס הדגישו הדוברים את המחויבות של המערכת ליצירת סביבת אימונים ועבודה בטוחה ומוגנת לכל הפעילים. עוד נאמר כי המועדון רואה בחומרה רבה כל התנהגות שיש בה פגיעה בכבוד, בבריאות ובשלמות נפשם של המעורבים, כמו גם התנכלות על רקע של הטרדה מינית.

הדוברים הבטיחו גם כי יפעלו בכל היכולות והסמכויות על מנת להוקיע ולמנוע התנהגות פוגענית וכדי להבטיח סביבת אימונים ועבודה בטוחה, מכבדת ונקיייה מהטרדות מיניות.

שיטרוק הוסיף: "מועדון ספורט הוא הרבה מעבר למסגרת לאימונים, לתחרויות ולהישגים. הוא בית, הוא קהילה, הוא מסגרת חינוכית וערכית ובעיקר מקום בו כל אדם חייב להרגיש בטוח, מוגן ומכובד. אנו מתחייבים לפעול בנחישות, בכל האמצעים העומדים לרשותנו ובמסגרת סמכויותינו כדי למנוע התנהגויות פסולות, להוקיע אותן ולטפל בכל דיווח או חשש לפגישה ברגישות, באחריות ובדיסקרטיות בהתאם להוראות הדין.

"מוגנות אישית אינה סיסמה ואינה מסתכמת בתקנון או בהצהרת כוונות. היא תרבות ארגונית, היא דרך חיים והיא מחויבות יומיומית של כולנו. כל ספורטאי וספורטאית בכל גיל בכל ענף ובכל רמה זכאים לסביבה בטוחה, מוגנת ומכובדת. זוהי זכותם הבסיסית וזוהי חובתנו הבלתי מתפשרת".

כדי להבטיח טיפול רגיש, זמין, יעיל והוגן בכל תלונה בנושא, מינה המועדון שלוש אחראיות למוגנות ומניעת הטרדה מינית שהוכשרו לעסוק בנושא ונעזרות בצוות משפטי: ורד עצמון, עו"ד הילה נויבך ועו"ד קורל בן דיין.