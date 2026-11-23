האלוף במילואים עמוס חורב, ממפקדי הפלמ"ח ומקימי מערכת הביטחון בישראל, הלך היום (שני) לעולמו בגיל 102.

חורב התגייס לפלמ"ח ב-1941, לחם במלחמת העצמאות (בין היתר במערכה על ירושלים, בפיקוד על שיירת חולדה ובפריצת דרך בורמה), שימש כקצין המבצעים של חזית הדרום, הקים את מחלקת אמצעי לחימה בצה"ל, כקצין חימוש ראשי וראש אגף האפסנאות (אג"א).

הוא כיהן כנשיא הטכניון בשנים 1973–1982, שימש כמדען הראשי של מערכת הביטחון, נשיא בית יגאל אלון ויו"ר ועדת פרס ביטחון ישראל.

ביולי 2011, קיבל את פרס הנשיא על תרומה יוצאת הדופן לביטחון מדינת ישראל על מפעל חיים. בנובמבר 2021, נחנך ונקרא היכל הספורט החדש בטכניון על שם עמוס חורב. ב-2022 זכה (יחד עם האלוף ישעיהו גביש) בפרס הרצוג לתרומה ייחודית לישראל. ב-2025 קיבל את אות "יקיר רמת השרון".

עיריית רמת השרון: "חורב היה איש ביטחון, מנהיג ואיש עשייה, אשר תרם רבות לעיר ולמדינת ישראל לאורך חייו. היה ממפקדי הפלמ"ח, שירת בתפקידים בכירים בצה"ל, הוביל את תחום פיתוח אמצעי הלחימה, כיהן כנשיא הטכניון ועמד בראש רפאל. לצד תרומתו הלאומית רבת השנים, היה גם ממקימי שכונת נווה מגן, ואף קיבל את תואר יקיר העיר רמת השרון. עיריית רמת השרון שולחת תנחומים כנים לבניו, יחיעם ונירה, לנכדיו וניניו, ומוקירה את פועלו, את תרומתו למדינה ואת הקשר העמוק שלו לעיר".