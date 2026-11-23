בעיר נהריה נחנכה אתמול (ראשון) שלוחה חדשה של מרכז החוסן של 'אשכול רשויות גליל מערבי', שתעניק מענה רגשי ונפשי לתושבות ותושבי נהריה, שלומי, מועצה אזורית מעלה יוסף ומזרעה. "עכשיו כשהרעש המלחמה דועך, יחסית, אנחנו רואים שיש עלייה במודעות של אנשים, בצרכים שלהם וגם בסבל שלהם, כי אין גורם חיצוני שגורם להם לכבוש את זה פנימה", אמר ל'דבר' פרופ' מולי להד, אחד מהשותפים בהקמת מרכזי החוסן, נשיא ומייסד מרכז משאבים ומומחה בינלאומי לחוסן וטראומה. "כשיש מלחמה אנשים עושים ככל יכולתם, אבל כשכולם חוזרים לשגרה יש מי שמרגיש השגרה לא חוזרתם אליו".

השלוחה היא השנייה מתוך שלוש הנקודות של מרכז החוסן של אשכול הרשויות – הראשונה נפתחה בחורפיש והשלישית עתידה להיפתח בראש הנקרה. הרחבת הפעילות נועדה להנגיש שירותי תמיכה וטיפול לתושבי האזור ולחזק את יכולת ההתמודדות של הפרט, המשפחה והקהילה עם מצבי חירום, משבר וטראומה, לצד סיוע בתהליכי ההתאוששות והחזרה לשגרה.

ראש עיריית נהרייה: "השלוחה תאפשר קבלת מענה קרוב לבית"

הקמת השלוחה הובלה על ידי אשכול רשויות גליל מערבי, בשיתוף עם מרכז משאבים, משרד הבריאות, משרד הרווחה ו'תנופה לצפון', ובתמיכת הקרן המשפחתית ע"ש רוברט ברן, קרן ויינברג ועמותת 'גלילה'. בהקמת השלוחה מילאו תפקיד משמעותי אורי פרידלנד ועדי אלמליח נזרי, אשר הובילו את קידום המהלך בשיתוף הגורמים המקצועיים והשותפים לפרויקט. את השלוחה החדשה תנהל איילי אוקראט.

"שלוש השנים האחרונות הציבו בפני מדינת ישראל ובפני הרשויות המקומיות אתגרים מורכבים והצורך במענה נפשי ורגשי נגיש ומקצועי הפך למשמעותי מתמיד", אמר בחנוכת השלוחה רונן מרלי, ראש עיריית נהריה ויו"ר אשכול רשויות גליל מערבי. "השלוחה החדשה תאפשר לילדים ולמבוגרים לקבל מענה קרוב לבית, לצד מעטפת מקצועית, תומכת ומעצימה, שתעמוד לרשות הקהילה בשגרה ובחירום".

מיעוט אנשי מקצוע, פיזור במרחב ומגוון אוכלוסייה

פרופ' להד, שהיה מבין המכובדים שנכחו בטקס הפתיחה, הדגיש את הייחודיות של מענה רב רשותי לתושבי הגליל המערבי, מענה שמקווה להיות מדויק לצרכי תושבות ותושבי האזור. "מדובר באזור עם מיעוט אנשי המקצוע, פיזור גדול במרחב, ומגוון אוכלוסייה שמחייב פתרונות", הסביר. "בסוף אנשי האזור חיים בשכנות, ושותפות הרשויות זה לא אחדות. במקום שכל אחד יפתח לעצמו מרכז חוסן, יש הסתכלות על האוכלוסייה והצרכים שלה, והאשכול מאפשר את זה".

פרופ' להד הבהיר שמרכזי החוסן של אשכולות הרשויות הם מעבר לקליניקות פרטיות או מרכזי טיפול פרטיים. לדבריו, הם מכוונים לייצר כוחות גם בהקהילה ולא רק בפרט: "יש שירותים לבריאות הנפש, אבל זה מרכז חברתי כמו שמרכזי החוסן אמורים להיות, הם מחברים אנשים ונותנים טיפול ממוקד וקבוצתי לאוכלוסיות שונות בשפות שלהם".

לא רק חוסן, אלא גם תושייה

לדברי פרופ' להד לאוכלוסייה בצפון ובגליל המערבי בפרט יש חוזקות ויכולות שיש לטפח, להעצים ולחזק, "הקהילתיות, ההיצמדות לקרקע והקשר למקום הם דברים חזקים בגליל המערבי. הייתה פה גם מנהיגות מחויבת שלא זזה מהמקום, וזה נתן לאנשים את תחושת הביטחון. האנשים האלו עברו כל כך הרבה אירועים קיצוניים אז הם למדו שנופלים אבל גם קמים. אם מנהלת 'תנופה' תמשיך בכיוון הזה, אנשים ירגישו שיש תקווה לפתח דברים חדשים".

פרופ' להד ושותפיו לעבודה מבקשים בתקופה האחרונה לחדד את המושגים ומתעקשים לבסס את ה'תושייה' כתוספת ל'חוסן'. תושייה, לפי פרופ' להב, היא היכולת למצוא דרך, גם כשהדרך המוכרת כבר אינה קיימת, והיא דרושה לנו במיוחד לאור האיומים המתמשכים ולאחר שנות המלחמה והאסונות הרבים. "הדימוי הכי טוב לתושייה, מושג שאין לו בדיוק מקבילה באנגלית, הוא מה שקרה בטיסת פליי-דובאי. לכל היושבים במטוס הייתה תבונה לפעול בחכמה, אבל לקבוצה אחת הייתה גם תושייה. הם לקחו סיכון, יצאו לפעולה, בלי לדעת אם זה יסתייע אבל הם לקחו יוזמה".