בגיל 36, בעיצומו של הריון שלישי, אלהאם מחאמיד רוזין ממשיכה להתייצב לאימוני נבחרת ישראל בכדורשער. היא אמנם לא מזנקת אל הרצפה כדי לבלום כדורים שטסים במהירות, אבל היא חלק בלתי נפרד מהמערכת שהיא בעצמה הקימה לפני יותר משני עשורים. מי שהייתה הנערה הראשונה בישראל שדרשה להקים קבוצת כדורשער לנשים, ולקחה חלק מרכזי בזכייה ההיסטורית במדליית הכסף במשחקים הפראלימפיים בפריז ב-2024, ממשיכה להוביל את הדרך שינוי תפיסתי עמוק ביחס לאימהות בספורט ההישגי בישראל.

"גוף האישה הוא גוף האישה. זה העבודה שלי והאימונים שלי, והגוף שלי עובר הרבה דברים והוא משתקם כל פעם מחדש", מספרת מחאמיד רוזין בראיון ל'דבר'. "נכון, הגוף שלי כבר לא אותו דבר כמו שהיה לפני עשר שנים, אבל עם השנים הפכתי ליותר טובה בדברים אחרים. וכשמרכיבים את כל הפאזל ביחד, אז מקבלים משהו אחד טוב. זה ממש התהליך שקרה עם השנים".

שבע שנים אחרי שילדה את בנה הבכור אמיר, מחאמיד רוזין רואה את השינוי המשמעותי שהתרחש בספורט העולמי ביחס לשילוב אמהות וקריירה בספורט המקצועני. "כרגע אני מתאמנת מאוד חזק על השימור של הגוף שלי ואפילו לנסות לשפר חלקים אחרים במשחק שלי. אני ממשיכה להתאמן על הכול חוץ מהגנה. המאמן שלי אומר לי שאני כרגע חשובה מאוד לנבחרת וזה נותן לי מוטיבציה להמשיך. בהריון הראשון הם עוד לא ידעו איך להתמודד עם זה, עכשיו הם תומכים בי ומחזקים אותי".

"בתוכי היה החלום לצאת מהכפר"

מחאמיד רוזין נולדה באום אל פחם עם מחלת עיניים שאובחנה כשהייתה בת ארבעה חודשים. כילדה לקויית ראייה, המפגש שלה עם עולם הספורט היה כמעט בלתי אפשרי. "בבית הספר לא יכולתי להיות בשיעורי ספורט, כי מבחינתם זה היה עניין רפואי", היא משחזרת. "לא חשבו לרגע אם אפשר להתאים דברים, או שאולי למרות המגבלה בעיניים אני מסוגלת להפעיל את הגוף שלי ולרוץ כמו שאר הילדים".

היא לא הכירה את עולם הספורט הפראלימפי, וגם הוריה לא ידעו שקיימת מסגרת כזו. "חלמתי לעסוק בספורט, לשחק בכדור. אז הייתי בבית שוברת להורים שלי הכול, כי זה המקום היחידי שיכולתי לשחק בו בביטחון", היא נזכרת. "אבל בתוכי היה החלום לצאת מהכפר, להכיר אנשים שמדברים שפות אחרות ואפילו לטוס לחו"ל. כל הזמן החלומות האלה היו איפשהו בעננים מעליי".

"את בת, מה תשחקי עכשיו בספורט?"

נקודת המפנה הגיעה כשהיית בגיל חמש עשרה, במהלך פעילות אחר הצהריים במועדון לילדים עיוורים. היא שמעה קבוצת נערים מדברת בהתלהבות על משחק שבו מכסים את העיניים, ונוסעים עבורו לתל אביב. "שאלתי אותם: 'מה זה המשחק הזה? אני גם רוצה'". התגובה שקיבלה שיקפה את המציאות החברתית של אותה תקופה: "הילדים ממש צחקו, אמרו: 'מה פתאום? את בת, מה תשחקי עכשיו בספורט?'"

היא לא ויתרה, פנתה למאמן וביקשה להצטרף. המאמן הבטיח לבדוק, ויצר קשר עם רז שוהם, שמאמן את נבחרת הנשים עד היום. "הוא אמר לי: 'תקשיבי, בכל העולם יש קבוצות נשים. כרגע בישראל עדיין אין, אבל אנחנו נתחיל להקים'. ענף הכדורשער היה אז רק בקרב גברים, בעיקר נכי צה"ל, ולא הייתה אף קבוצת נשים בארץ".

שוהם צירף אליה שתי נערות צעירות ממנה: גל חמרני מראש העין ואור מזרחי מחולון, והחל להקים את נבחרת הנערות הראשונה של ישראל. שלושת הנערות המשיכו ביחד, אליהן הצטרפו בהמשך השנים ליהיא בן דוד ורוני אוחיון והפכו לחלק מרכזי במסע שהסתיים בזכייה במדליית הכסף במשחקים הפראלימפיים בשנת 2024 בפריז.

"עד אז הייתי ילדה לקויית ראיה – היו מרחמים עלי"

הצעדים הראשונים של מחאמיד רוזין במגרש בשנת 2005 היו רצופים במכשולים מקצועיים, תרבותיים ולשוניים. בהיעדר מספיק שחקניות, היא התאמנה לצד הבנים, שלא קיבלו בקלות את הנוכחות שלה. "הם עשו לי את המוות, כל מיני תקלים כאלה של 'מה פתאום את יכולה להיות יותר טובה מאיתנו?'", היא נזכרת. "מבחינת הגוף הייתי בנויה יותר טוב מהרבה בנים, שהגוף שלהם התפתח מאוחר יותר. היה כל הזמן מתח, ואני בסך הכל רציתי לשחק. רציתי לעסוק בספורט, להביע את עצמי, להבין במה אני טובה".

עבור נערה שגדלה בסביבה שפחות קיבלה אותה המגרש הפך למרחב של שחרור וגילוי עצמי. "עד אז הייתי ילדה לקויית ראייה שלא רואה מרחוק, לא רואה קטן, לא רואה צבעים. היו מרחמים עליי אומרים 'מי יתחתן איתה? מה היא תעשה?'", היא נזכרת. "לא היה נהוג שילדה פתאום תרוץ ותצעק ותוביל ותמסור, שתוציא גם את הכעס, השמחה וגם את האגרסיות שבתוכה דרך העיסוק בספורט. פתאום אני אומרת לעצמי: 'עכשיו התור שלי, עכשיו אני נלחמת, עכשיו אני לא מוותרת לעצמי'".

השינוי חרג הרבה מעבר לקווי המגרש. הביטחון שצברה הקרין על הלימודים, והיא סיימה בגרות בממוצע גבוה והמשיכה לאוניברסיטה. "אם פעם היה לי חלום שאולי יום אחד אני כן אראה, עכשיו אני כבר לא צריכה לחלום את זה. הספורט שינה את החיים שלי. במהלך הקריירה שלי, גיליתי את החוזקות שלי. היום אני בן אדם חיובי אם מטרות, אני רואה שכן אפשר להגשים חלומות. אבל הכל זה בעבודה קשה, והתמדה".

סיפור אהבה במגרש ומחוצה לו

במגרש היא פגשה גם את מי שיהפוך לבעלה – שחקן נבחרת הגברים מיכאל רוזין – אותו היא הכירה במסגרת האימונים המשותפים. הקשר ביניהם החל להירקם כבר בגיל שמונה עשרה, באחד ממחנות האימונים בירושלים.

מחאמיד רוזין הגיעה לאותו מחנה רק בזכות התעקשות יוצאת דופן של הצוות המקצועי. "לא באתי מבית במצב סוציו-אקונומי טוב, ההורים שלי נתנו לי את מה שהם יכלו, אך באותו הרגע לא היה לי כסף לנסיעה באוטובוס. ההורים לא הבינו את החשיבות של המחנה והיה להם את סדר העדיפות שלהם", היא מספרת. "כשלא הגעתי, המאמן הראשי כעס על המאמן שלי מאום אל פחם ואמר לו: 'למה לא הבאת אותה? אתה חוזר עכשיו ומביא אותה'. ההתעקשות הזו של המערכת, הידיעה שרוצים אותי ומאמינים בי, היא משהו שתמיד גייס אותי".

היא הגיעה למחנה עצובה ומרוחקת, ומיכאל שם לב אליה מיד וניסה לעודד את רוחה: "ישבתי לבד באוטובוס. הוא בא ואומר לי 'זה המקום שלי'. אני באתי לפנות לו, ואז הוא אומר לי 'סתם אני צוחק'. הוא עמד כל הזמן לידי, דיבר עם בנות אחרות, אבל כל הזמן הסתכל עלי".

במהלך המחנה הוא השיג את המספר שלה והציע להיפגש. "העברית שלי הייתה עדיין לא הכי טובה, אבל הרגשתי שהוא מבין אותי אפילו בלי שאני אדבר. הרגשתי שהוא ממש דאג לי. שהוא ראה אותי באמת. הוא ראה שלא טוב לי ושמשהו עובר עליי. למחרת הוא הבריז מהשירות הלאומי רק כדי לבוא לראות אותי לפני אימון, ואפילו ביקש מהמאמן שלי לבוא להתאמן איתנו באום אל פחם כדי לחזק את הקבוצה".

איך ההורים שלכם הגיבו כשסיפרתם להם על הקשר בניכם?

"אימא שלי הרגישה שקורה משהו, אבל שחררה כי חשבה שזה גיל ההתבגרות, זה יעבור לי ואין לזה עתיד. אז מזל שהיא באמת לא עשתה עם זה כלום. ההורים שלו עלו מרוסיה והם לא ידעו בהתחלה מי אני ומאיפה אני, הם לא ממש זיהו את המבטא. היו כל מיני שאלות על המשפחה שלי ולא ידעתי אף פעם מה לענות, עד שהם גילו ובהתחלה הם מאוד התנגדו".

"זה היה ממש קשה. מצד אחד אני האמנתי שאנחנו נהיה ביחד כל החיים, מצד שני כל העולם התנגד ותהיתי האם זה יגמר מתישהו, או איך זה יגמר. אחרי עשר שנים, מיכאל לקח צעד ובא לבקש את ידי מההורים שלי. בהתחלה הוא בא לדבר עם אבא שלי שעשה לו את המוות. אבל אז אבא שלי הבין שהגבר הזה בלתי מנוצח, אי אפשר לשבור אותו. הוא החליט על דעת עצמו שהוא הולך להתאסלם ושהוא רוצה להתחתן איתי. כל הזמן חלמנו על משפחה ביחד, ההורים הבינו שזה אמיתי ועם הזמן שתי המשפחות התחברו".

"לא ידעו להתמודד עם זה שהבאתי את הילד לאימון"

לאחר החתונה קיבלה מחאמיד רוזין החלטה שהייתה אז כמעט חסרת תקדים בענף שלה: להקים משפחה תוך כדי קריירת הספורט. "זה לא היה משהו מוכר אז בספורט הפראלימפי ובענף. ילדתי ב-2019 את בני הבכור אמיר. זאת תחושה מדהימה שיש לנו ילד, תוצר של האהבה שלנו, חלום שגם חיכינו לו הרבה זמן. עם כל הפחדים שלי איך להיות אמא, פתאום אני מגלה שיש בי המון כוחות שלא ידעתי שהם קיימים בי לפני".

שלושה חודשים לאחר הלידה, בתום התקופה בה אסור להתאמן, חזרה למגרש: "חזרתי להתאמן באופן הדרגתי. לקח לי טיפה זמן, אבל זה לא היה מאוד קשה, הצלחתי להחזיר את המשקל שלי פחות או יותר והצלחתי לחזור לכושר".

מחאמיד רוזין הייתה אחת השחקניות המרכזיות בנבחרת והאמהות הטרייה דרשה מהנבחרת להתאים את עצמה לסיטואציה חדשה. "זה לא שצוות האימון התנגד. הקושי היה זה שהם לא ידעו להתמודד עם הדבר הזה פתאום, כאשר אני מביאה את הילד שלי לאימון. בילד הראשון הייתי מגיעה עם מלא דברים: עגלה, תיק ועוד תיק, משטח פעילות, צעצועים ועוד מיליון דברים. בילדה השנייה, כבר פחות, תיק אחד היה מספיק".

"אני כבר לא משחקת 24 דקות, אבל כל דקה היא באיכות גבוהה"

דחיית המשחקים הפראלימפיים בטוקיו בשנה בעקבות מגפת הקורונה העניקה לה זמן יקר לשקם את הגוף, והיא הגיעה לטוקיו בכושר נפלא. המעבר לאימהות שינה לחלוטין את האופן שבו היא תופסת את עצמה כשחקנית נבחרת: "פעם לא הייתי רגילה לרדת מהמגרש. אחרי הלידה הבנתי שאולי אני לא יכולה להחזיק 24 דקות, אבל אני יכולה לתת 12 דקות באיכות מאוד גבוהה, ולהיות פעילה מהספסל. הצד האימהי שלי יוצא גם במגרש, ביכולת להכיל שחקניות צעירות, להתמודד עם לחץ ולהביא בגרות ואחריות".

נבחרת ישראל העפילה למשחקים בטוקיו 2020. מחאמיד רוזין הייתה חלק מהנבחרת שנעצרה ברבע הגמר. בסיום המשחקים החליטה לנצל את הזמן עד המשחקים בפריז 2024, ולהרחיב פעם נוספת את המשפחה. את בתה יסמין היא ילדה בניתוח קיסרי ועברה שיקום רגשי ונפשי קשה " זאת הייתה טראומה לגוף שלי, הרגשתי שהגוף בוגד בי. פחדתי להיכנס לדיכאון אחרי לידה, כשיש לי תינוקת ועוד ילד בבית".

דווקא ברגעים הקשים ביותר, שיחת טלפון מהמאמן העניק לה את התקווה אותה היא חיפשה: "הוא אמר לי: 'ההחלטה היא שלך. אם את רוצה להמשיך, יש לך מקום; ואם לא, אנחנו מבינים'. בלי לחשוב אמרתי כן. העיסוק בשיקום הגוף מנע ממני לשקוע במחשבות רעות". שישה חודשים בלבד לאחר הניתוח הקיסרי, היא כבר עמדה על הפודיום באליפות העולם בפורטוגל עם מדליית ארד היסטורית, כשבתה התינוקת מלווה אותה. "מבחינתי יסמין היא הקמע שלי", היא קובעת. "גם בתחילת השנה של 2024, כשאיחלנו איחולים לשנה החדשה, היא איחלה לי שתהיה לי את המדליה הכי גדולה בעולם".

את הניסיון והחוזק המנטלי אותו צברה במהלך השנים, בשילוב של האמהות והספורט היא הביאה למגרש ולחדר ההלבשה במהלך המשחקים בפריז 24. בסיום משחק רבע הגמר, בעלה הפתיע אותה כאשר הגיע עם כל המשפחה לעודד אותה מקרוב. ההגעה של ילדיה, הגבירה את המוטיבציה שלה עוד יותר והיא כבשה את שער הניצחון בחצי הגמר על סין, בדרך לזכייה במדליית הכסף, אותה היא חגגה ביציע עם מיכאל וילדיה.