מזג האוויר היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית. תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה ברוב האזורים. הלילה יהיה מעונן חלקית, לקראת בוקר ייתכן גשם מקומי, ברובו קל בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.

תל אביב 16-23, ירושלים 12-19, חיפה 15-22, באר שבע 11-23, צפת 13-20, טבריה 14-24, אילת 17-27.

מחר (רביעי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן עדיין יהיו רגילות לעונה. בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.

בחמישי יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון. תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה ברוב האזורים. אחר הצהריים יתחזקו הרוחות הצפוניות לאורך החוף.

בשישי יהיה מעונן חלקית עד בהיר. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון. תחול עליה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל בעונה רוב אזורי הארץ.