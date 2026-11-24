92,300 פצועים ופצועות מכל מערכות ישראל מטופלים על ידי אגף השיקום במשרד הביטחון, כשליש מהם (31,500) פצועי מלחמת חרבות ברזל – כך הודיע היום (שלישי) משרד הביטחון, בנתונים לציון יום ההוקרה הממלכתי לפצועי ופצועות צה"ל וכוחות הביטחון, החל בי"ז בכסלו. 47% (43,800) מכלל הפצועים מתמודדים עם פציעות נפשיות ופוסט-טראומה, 19,600 מהם פצועי המלחמה; מבין כלל המטופלים 602 מתמודדים עם הנכות הקשה ביותר המוגדרת נכות מיוחדת 100%+; כ-1,100 מכלל הפצועים מתמודדים עם קטיעות גפיים ו-123 מתמודדים עם עיוורון.

משרד הביטחון ממשיך בקידום יישום החלטת הממשלה שאימצה את מסקנות ועדת מור יוסף, ובשבוע שעבר מונה לתפקיד ראש הרשות הראשון, תא"ל (מיל') שחר בק. יישום ההמלצות כולל הרחבה משמעותית של המענים הרפואיים, הטיפוליים והשירותיים לפצועים, עם תוספת תקציב של למעלה ממיליארד שקלים בשנה, ותוספת של 280 תקנים שתאפשר בין היתר, הצמדת איש קשר אישי לכל פצוע, פישוט וקיצור הליכי ההכרה וקביעת חומרת הנכות, תמרוץ לתעסוקה, הקמת "בית לחיים" לפגועי הראש הקשים ופיתוח מענים ייחודיים לחיילים בודדים ולפצועות.

תקציב הטיפול והשיקום של פצועי צה״ל ומערכת הביטחון זינק ב-88% ועומד על 10 מיליארד ש"ח, מתוכם 62% (6,252 מיליארד ש"ח) מוקדשים למענים למתמודדי הנפש, פוסט-טראומה ופגיעות ראש.

מבין כלל המטופלים באגף מכל מערכות ישראל: 48% נפצעו במסגרת שירות החובה בצה"ל, 27% משרתי מילואים, 13% משרתי קבע, 9% אנשי משטרה, וכ-3% אנשי כוחות הביטחון. 602 פצועים מוגדרים עם נכות מיוחדת 100%+, דרגת הנכות הגבוהה ביותר עם הפציעות הקשות והמורכבות ביותר, 63 מהם פצועי המלחמה.

3,900 פצועים מתמודדים עם פגיעות ראש בדרגות חומרה שונות, מהם 249 נפצעו במלחמה ומתמודדים עם פגיעות ראש מורכבות; 123 מתמודדים עם עיוורון או מוגבלות בראייה לצמיתות, מהם 10 פצועי המלחמה; כ-1,100 פצועים מתמודדים עם קטיעות גפיים, 106 מהם נפצעו במלחמה.

מבין כלל הפצועים – 33,300 צעירים עד גיל 40, 9 פצועים חצו את גיל 100, ו- 932 מעל גיל 90. כ-30% (28,700 פצועים) מכלל המטופלים באגף הינם הורים לילדים צעירים בגילאי 0 עד 21. 2,898 מהפצועים בלימודים אקדמיים או הכשרות מקצועיות בתמיכת האגף, ומעל 70% מהפצועים נמצאים במעגל התעסוקה.

פצועי המלחמה: למעלה מ-31,500 פצועים נקלטו ומטופלים באגף מפרוץ המלחמה, 8% מהן נשים. 62% מהם מתמודדים עם פגיעה נפשית (10,100 עם פגיעה נפשית בלבד ו-9,400 עם פגיעה המשלבת פציעה פיזית והתמודדות נפשית), 58% משרתי מילואים (15,700). כ-32% מבין פצועי המלחמה הורים לילדים צעירים עד גיל 21 (8,700).

באגף השיקום אמרו שהם ממשיכים לפתח ולהנגיש מענים ייחודיים לפצועים ובהם צוותי התערבות במשבר (מת"ן), חוות שיקומיות בפריסה ארצית, חלופות אשפוז פסיכיאטרי בקהילה, קו הסיוע "נפש אחת", מיזמי שילוב בהייטק ובסייבר, מערך ליווי אישי וקציני תל"מ, וכן הטמעת טכנולוגיות חדשניות ובינה מלאכותית (AI).

עם הטמעת טכנולוגיות חדשניות, הותאמו פרוטזות ואביזרים ייעודיים, המאפשרים לקטועי גפיים לעסוק בפעילות ספורט אתגרי: כ-50 קטועי רגל עוסקים בסנובורד, כ-100 קטועי רגל עוסקים בריצה ו-60 קטועי יד עוסקים באימוני חדר כושר ורכיבה על אופניים.

ראש הרשות לשיקום וטיפול בפצועי מערכת הביטחון במשרד הביטחון, תא"ל (מיל') שחר בק: "ביום ההוקרה הזה אנחנו מצדיעים לפצועי ופצועות מערכות ישראל לדורותיהם, ששילמו מחיר יקר בגוף ובנפש למען המדינה. אני מבקש לומר לכל אחת ואחד מ-92,300 הפצועים והפצועות שמטופלים באגף: אנחנו רואים אתכם, צועדים איתכם יד ביד, ומחויבים להבטיח שאיש מכם לא יישאר לבד בדרך – מחויבות שאנו מתרגמים למעשים, עם מימוש החלטות הממשלה והמלצות ועדת מור יוסף להרחבת המענה הלאומי ולהקמת הרשות הלאומית לשיקום. ביום הזה אנחנו מוקירים תודה עמוקה לעובדות ועובדי האגף, הופכים את השליחות הלאומית הזו למציאות יומיומית של תקווה וחזרה לחיים".