בית הספר האנתרופוסופי 'עלייה' בשכונת בת גלים בחיפה עתיד להתפנות זמנית ממקומו בשנת הלימודים הבאה. הסיבה לכך היא בנייתו של מיזם חדש באזור בית הספר שתקשה על הלמידה בו. נכון לנקודה זו, העירייה לא מציעה שום חלופה לבית הספר או לשני גני הילדים האנתרופוסופיים – 'אבן שמש' ו'קרן אור' – הפועלים גם הם במתחם. הורי בית הספר דורשים מהעירייה שתיתן לבית הספר חלופה ראויה העונה לצרכיהם. בית הספר 'העלייה' הוא בית הספר היסודי היחיד בשכונה.

התוכנית למיזם הבנייה קיימת כבר מ-2020 אך ככל הנראה אושרה רק בשנה שעברה. "ידעתי שיש תוכנית, וחשבתי שלעירייה יש חלופה כשתתחיל הבנייה" אומרת יעל וולפנזון (40) ששני ילדיה, אחת בכיתה ד' והשני בגן חובה, לומדים במתחם. בדצמבר בשנה שעברה, ההורים קיבלו הודעה מהעירייה כי הבנייה תתחיל בספטמבר הקרוב, בלי שניתנה להם חלופה. ההורים התנגדו ובזכות מאבקם הבנייה נדחתה לשנת הלימודים הבאה. "אבל שם נדהמתי לגלות שהעירייה 'גילתה' שיש בעיה" אומרת וולפנזון.

תפקידו של בית הספר גדול יותר מלמידה בלבד. "לפני שבע שנים, כשהבת שלי הגיעה לגיל שלוש, והיה צריך להחליט לאיזה גן היא תלך, היה לי ברור שאנחנו רוצים חינוך אלטרנטיבי" אומרת רינת ביינין מאירי (38) אמא לשתי בנות, האחת בכיתה ה' ואחת בכיתה ג'. היא מוסיפה, כי "כששמענו על בית ספר ועוד עם הקרבה לים, לא חשבנו פעמיים. גרנו בשכונה אחרת בחיפה ועברנו לכאן".

וולפנזון טוענת כי משפחות רבות הגיעו לשכונה בעקבות בית הספר. "נוצרה כאן קהילה חזקה יצירתית ומגובשת סביב בית הספר ובזכותו. אין ספק שהקהילה היא סוד קסמה של השכונה".

שתיהן מבקרות את העירייה על אישור התוכנית לפני מתן פתרון לבית הספר. לדברי וולפנזון, "עיריית חיפה מתהדרת בשינוי שחל בבת גלים בשנים האחרונות. לבית הספר ולקהילה יש חלק חשוב בשינוי הזה, וכדאי שהעירייה תיקח אחריות על החינוך הציבורי בשכונה לפני המחשבה על היזמים". ביינין מאירי מוסיפה כי "לעיריית חיפה איכפת יותר מהיזמים מאשר מהשכונה".

הפתרון שההורים מעוניינים בו הוא בניית בית ספר זמני באחד מהשטחים של הפתוחים בשכונה. "אבל להבנתי העירייה לא מעוניינת במשהו כזה" אומרת וולפנזון. לביינין מאירי חשוב שהפתרון יהיה בתוך השכונה: "מהותי בעיניי שהילדים ילכו לבית הספר. גם לפי התאוריה האנתרופוסופית הליכה מאפשרת הגעה רכה יותר לבית הספר מאשר נסיעה. מלבד זאת לא צריך להוסיף פקקים להורים. גם ככה השכונה פקוקה כל הזמן בגלל הבסיס או בית החולים. אין צורך להוסיף פקקים בבוקר".

מעיריית חיפה נמסר: "עיריית חיפה מקיימת הידברות עם נציגות הורי בית הספר האנתרופוסופי בבת גלים, במטרה לגבש פתרון מתאים להמשך פעילותו של בית הספר. בפגישה שהתקיימה בלשכת ראש העיר סוכם, כי עד סוף חודש נובמבר יוצגו בפני ההורים חלופות אפשריות, יתקיים שיח עם הנהלת התיכון החברתי וההסתדרות וכן יוצגו תוכניות לשיפוץ ולבינוי מבנים בהתאמה לצורכי בית הספר. בימים אלה נערכת העירייה לקידום כלל הנושאים שסוכמו ובסוף החודש יוצגו הדברים בפני ההורים והציבור".