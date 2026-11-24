הוועדה המסדרת תדון היום (שני) במתן פטור מחובת הנחה להצעת חוק פרטית להקמת ועדת חקירה ממלכתית לעניין טבח 7 באוקטובר. אם תאושר, ההצעה שהוגשה על ידי ח"כ אורית פרקש הכהן (ישר) תובא להצבעה במליאה ומשם לוועדה שתתחיל בהכנתה לקריאה ראשונה.

החוק מגיע בעקבות הימנעותה של ממשלת נתניהו להקים ועדת חקירה לטבח. אם תאושר, מדובר יהיה במהלך תקדימי: החוק הקיים מאפשר שתי דרכים להקמת ועדת חקירה ממלכתית – באמצעות החלטת ממשלה או דרך הוועדה לביקורת המדינה. יש לציין שאם תקום ממשלה חדשה היא תוכל להקים ועדה באמצעות החלטה, ומהלך החקיקה יתייתר.

לפי החוק, בוועדה יהיו חמישה חברים שיבחרו לפי החוק הקיים לוועדות חקירה, כלומר על ידי נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית. אופן בחירת חברי הוועדה היה במרכז הקמפיין של גוש נתניהו נגד הקמת הוועדה.

בחוק עצמו ניתן לוועדה מנדט חקירה רחב מאד: עליה לחקור את "העובדות, הנסיבות והגורמים" שהובילו לפרוץ המתקפה, ואת הפעולות להתמודדות עם המלחמה בכלל. חלון הזמן הוא החל מסיום מבצע צוק איתן (אוגוסט 2016) ועד להשבת החטוף האחרון לישראל (ינואר 2026). לוועדה יינתן תקציב של 7 מיליון שקלים.

דברי ההסבר לחוק – שאינם מחייבים – מובא פירוט רחב יותר של תחומי העיסוק המצופים של הוועדה. בין היתר מדובר על האופן בו גובשה תפיסת הביטחון, יחסי העבודה בין הדרג המדיני לצבאי והמחדל המודיעני. לגבי המלחמה מוצע בין היתר לבחון את האופן בו גובשו מטרות המלחמה, תמיכה במשפחות החטופים, ההסברה בעולם והאם מדיניות צה"ל תואמת את הדין הבין לאומי.

הוועדה תהיה מחויבת לפרסם דוח חלקי בתוך שנה מיום הפרסום ההודעה על הקמתה.