השר ויו"ר המפד"ל לשעבר, הרב יצחק לוי, נפטר היום (שלישי) בגיל 79. יו"ר מפלגת הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ספד לו: "איש תורה, חזון ומעש שהקדיש את חייו למען עם ישראל".

קיבלתי בצער את ההודעה על פטירתו של השר לשעבר הרב יצחק לוי ז"ל.

הרב לוי היה מבכירי מנהיגי הציונות הדתית בדור הקודם. איש תורה, חזון ומעש שהקדיש את חייו למען עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל, והטביע חותם על אופיה של מדינת ישראל.

תנחומיי לרעייתו חנה תבדל"א ולכל בני המשפחה. pic.twitter.com/3Fa5NNjaWd — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) November 24, 2026

שר העלייה והקליטה אופיר סופר אמר כי לוי היה תלמיד חכם, רב, מחנך וקצין בצה"ל, והדגיש את הדרך שעשה מילדותו כעולה חדש ועד לתפקידים בכירים בהנהגת המדינה.

לוי נולד בשנת 1947 בקזבלנקה שבמרוקו, ועלה לישראל בגיל עשר. הוא למד בישיבה התיכונית נתיב מאיר ובישיבת הכותל, שירת בצה"ל והשתחרר בדרגת רב-סרן. לאחר שהוסמך לרבנות עסק בחינוך, ובין היתר עמד בראש הישיבה התיכונית בכפר מימון. בהמשך כיהן כמזכ"ל המפד"ל והיה פעיל בהנהגת בני עקיבא.

בשנת 1988 נבחר לראשונה לכנסת מטעם המפד"ל. ב-1996 מונה לשר התחבורה בממשלת נתניהו, וב-1998, נבחר ליו"ר המפד"ל ומונה לשר החינוך והדתות. בהמשך כיהן גם כשר הבינוי והשיכון בממשלת אהוד ברק וכשר התיירות.

בשנת 2000 פרש מממשלת ברק בעקבות ועידת קמפ דייוויד וב-2004 עזב את הקואליציה בשל התנגדותו לתוכנית ההתנתקות. בהמשך פרש מהמפד"ל והצטרף לאיחוד הלאומי, עד שפרש מהחיים הפוליטיים ב-2008.

בשנת 2000 בתו איילת השחר נרצחה בפיגוע מכונית תופת סמוך לשוק מחנה יהודה בירושלים.

לאחר פרישתו מהכנסת חזר לוי לעסוק בחינוך, ובין היתר עמד בראש הוועד המנהל של המכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום.