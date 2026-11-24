משרד האוצר האמריקאי הטיל אתמול (שני) סנקציות על 24 גופים שסייעו לאיראן לסחור, בשעה שהאיחוד האירופי מקדם את חבילת הסנקציות ה-22 על בנקים רוסים, ספורטאים וגופים נוספים.

הצעד של ממשל טראמפ להטלת סנקציות חדשות נגד עשרות יחידים וגופים שסייעו לאיראן במסחר, מהווה הסלמה במאמציה של וושינגטון לבודד את איראן מהכלכלה העולמית ולשבש את רשתות בנקאות הצללים שמאפשרת לה להמשיך למכור נפט ולרכוש סחורות וחומרי גלם.

הרשת לאכיפת פשעים פיננסיים (FinCEN) במשרד האוצר האמריקאי פרסמה ניתוח המצביע על פעילות פיננסית בהיקף של כ-15 מיליארד דולר, שהתקיימה בין ינואר 2025 לאוגוסט 2026, ואשר לדברי הרשת קשורה למערכת הבנקאות הצללים האיראנית.

משרד האוצר האמריקאי מסר כי הסנקציות מכוונות נגד כ-24 חלפני כספים וחברות קש איראניים, אשר אפשרו את המשך פעילות הסחר החוץ של איראן – בהם גופים הפועלים באיחוד האמירויות, בטורקיה ובהונג קונג – וכן נגד דמויות מפתח בארגונים הללו.

"כלכלת איראן טובעת ומנהיגיה שרויים בפאניקה", הצהיר שר האוצר האמריקאי, סקוט בסנט והוסיף כי "מערכת הבנקאות הצללים של איראן מהווה את גלגל ההצלה הפיננסי האחרון של משטר פושט רגל. משרד האוצר ימשיך לפרק רשתות בלתי-חוקיות אלו, עד שנצליח לקבור את ראש הנחש".

האיחוד האירופי מטיל סנקציות על רוסיה

הנציבות האירופית הודיעה אמש על סנקציות כלכליות חדשות שבכוונתה להטיל רוסיה, לאור התעלמותה מהקריאות להפסקת אש בתחום התשתיות והאנרגיה ולאור המשך מתקפותיה על אוקראינה במטרה להפוך את החורף במדינה לבלתי נסבל.

הסנקציות החדשות נועדו להסיר 60 בנקים רוסיים נוספים ממערכת SWIFT – מערכת התקשורת הבינלאומית בין בנקים – לפעול נגד פלטפורמות הקריפטו בהן מוסקבה משתמשת כדי לעקוף הגבלות ולאסור על חברות אירופאיות לתקן מתקני אנרגיה רוסיים, ובמיוחד בתי זיקוק לנפט, אשר תקיפות ארוכות הטווח של אוקראינה פגעו בהם באופן משמעותי.

ההצעה מכוונת גם ליותר מ-70 כלי שיט מ'צי הצללים' שמוסקבה משתמשת בו כדי לעקוף את תקרת מחיר הנפט, שנקבעה כיום על 44 דולר לחבית. ליותר מ-670 מכלי שיט ברשימה השחורה כבר נאסרה גישה לנמלים ולשירותים של האיחוד האירופי. הספינות הרעועות, שחסרות ביטוח סטנדרטי ולעתים קרובות מפליגות תחת דגלים מזויפים, נחשבות לאיום ביטחוני וסביבתי.

בנוסף לכך, החבילה כוללת סנקציות במימד חדש: עיצומים על ספורט ותרבות. הנציבות האירופית מציעה להוציא קבוצות וספורטאים רוסים המתחרים תחת דגל רוסיה ואת הצגת סמלים רשמיים של רוסיה מכל אירועי הספורט בתוך האיחוד. היא דורשת גם לאסור על רוסים לספק תרומות כספיות ולמלא תפקידים בגופים המנהלים של איגודי ספורט שבסיסם באירופה. ביולי, הוועד האולימפי הבינלאומי (IOC) הסיר את השעייתו על ספורטאים רוסים לקראת אולימפיאדת לוס אנג'לס 2028, מה שעורר סערה ברחבי אירופה.

חבילת הסנקציות מקודמת נגד רוסיה בשעה שנמשכים המאמצים באירופה לקדם את המשא ומתן הישיר לשלום מול מוסקבה במתכונת רב-צדדית בהשתתפות בכירים אוקראינים, רוסים, אירופאים ואמריקאים. מוסקבה טרם ניאותה להשתתף בשיחות כאלו.

אם תאושר על ידי המדינות החברות, תהיה זו חבילת הסנקציות ה-22 של האיחוד האירופי נגד רוסיה מאז שזו פלשה לאוקראינה בפברואר 2022.