בית משפט השלום בירושלים הרשיע היום (שלישי), על בסיס הודאתם במסגרת הסדר טיעון, את נחמן פלטניק, אברהם פריד, גרשון חנון ושמעון טעפ, תושבי בית שמש, על חלקם בהתפרעות האלימה שהתרחשה ביוני סמוך לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג, באלון שבות.

על פי כתב האישום, שהוגש באמצעות עו"ד אריאל אילוז מפרקליטות מחוז ירושלים, ההתפרעות פרצה בעקבות קריאה לקיים מחאה במקום נגד פסקי דין שעסקו באכיפת חובת הגיוס על תלמידי ישיבות. בעקבות הקריאה הגיעו למקום יותר ממאה בני אדם, ומיד לאחר מכן התפתחה מחוץ לביתו של השופט התפרעות אלימה וקשה.

מכתב האישום עולה כי המשתתפים באירוע השליכו אבנים לעבר ביתו של השופט סולברג, ניפצו את חלונות הבית, וגרמו נזק לרכבו ולרכוש נוסף שניצב במקום. כמו כן, המתפרעים חסמו לפרקי זמן שונים את הכביש המוביל לבית, השליכו פשקווילים ודגלים, ואף תקפו את אחד משכניו של השופט. במהלך האירוע, ניידת משטרה שהוזעקה לזירה נאלצה להתרחק מהמקום לאחר שחלק מהמשתתפים רצו לעברה תוך השמעת קריאות שונות

כתב האישום ייחס לארבעת הנאשמים עבירה של התפרעות, ולשניים מהם גם עבירת הסגת גבול, לאחר שנכנסו לחצר ולחנייה הצמודה לבית.

עו"ד אילוז: "האירוע שהתרחש בסמוך לביתו של השופט סולברג ובחצר ביתו לא היה בגדר מחאה לגיטימית, אלא התפרעות אלימה וחמורה. מערכת אכיפת החוק רואה בחומרה ניסיון להפעיל לחץ על שופט בית המשפט העליון באמצעות התפרעות אלימה בסביבת ביתו. ההרשעות היום מבהירות כי מי שנוטל חלק בהתפרעות אלימה צריך לשאת באחריות פלילית למעשיו. זכות המחאה היא זכות יסוד, אך היא אינה מקנה היתר להשתתף בהתפרעות אלימה וחמורה".