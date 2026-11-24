לרגל חודש הקניות ומבצעי הבלאק פריידי, הסופר החברתי מבית ההסתדרות יוצא במבצע מיוחד במסגרתו עשרות מוצרים ממגוון קטגוריות יימכרו במחיר אחיד של 5 שקלים בלבד בין התאריכים 26 בנובמבר ועד 28 בדצמבר. המבצע כולל מגוון רחב של מוצרים מקטגוריות המזון, מוצרי המזווה, הקפה והתה, לצד מוצרים לבית ולטיפוח האישי.

בין מוצרי המזון שימכרו במחיר אחיד של 5 שקלים ניתן למנות: מארז חמש יחידות ספגטי של רייזי (במקום 10 שקלים מחיר ממוצע בשוק); קילו ניוקי תפוחי אדמה (במקום 9.9 שקלים); טחינה גולמית מהמותג פרטי של הסופר החברתי (במקום 9.9 שקלים); ממרח השחר העולה חלבי (במקום 9.9 שקלים); מארז שלישיית רוטב עגבניות מרוכז גליליס (במקום 8.9 שקלים); קטשופ אסם (במקום 8.9 שקלים); אורז פרסי DAAWAT (במקום 7.9 שקלים); קפסולות קפה JOE (במקום 8.9 שקלים); תה ארל גריי ויסוצקי (במקום 12.9 שקלים) ועוד.

בנוסף יימכרו ב-5 שקלים גם מארז שלישיית מגבונים נשטפים באסלה מהמותג הפרטי של הסופר החברתי (במקום 7.9 שקלים); תחליב רחצה הוואי בריח וניל ודבש (במקום 8.9 שקלים) ומטרייה מתקפלת שחורה (במקום 10.9 שקלים).

עידן נסימי, מנכ"ל הסופר החברתי מבית ההסתדרות: "חודש הקניות ובלאק פריידי הם הזדמנות מצוינת עבורנו להציע לציבור ליהנות ממבצעים משמעותיים, מבחינתנו המאבק ביוקר המחיה הוא לא אירוע של חודש אחד, אלא פעילות שאנחנו מקיימים לאורך כל השנה. אנחנו פועלים כדי להנגיש לצרכנים מוצרים חיוניים במחירים מוזלים והוגנים, מתוך הבנה שכל שקל משמעותי בהוצאה המשפחתית. הפעם החלטנו לקחת את חגיגת הקניות צעד קדימה ולהציע עשרות מוצרים ממגוון קטגוריות ב-5 שקלים בלבד, כדי לאפשר לכמה שיותר משפחות ליהנות מקנייה משתלמת ולחסוך בהוצאות משק הבית.