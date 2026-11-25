בג"ץ קבע אתמול (שלישי) בהחלטת ביניים בעתירה נגד שר הביטחון ישראל כ"ץ ומפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון, כי על הצבא ועל המשטרה למנוע בפועל את הפגיעה בפלסטינים מידי "מיליציות". העתירה עוסקת באלימות של פורעים יהודים נגד תושבי הכפר בורקה ביהודה ושומרון. לפי העותרים, הפורעים השתלטו באופן אלים על קרקע פרטית בכפר, עקרו עצי זית, הקימו מאחז בלתי חוקי, השתלטו על בתים והציתו עצים, מטעים, בתים ורכוש.

בהחלטת הביניים חזרו נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והשופטות, יעל וילנר ורות רונן, על הקביעה כי חובתו של המפקד הצבאי ביהודה ושומרון לדאוג לשלום תושבי האזור, לביטחונם ולסדר הציבורי בו. הם קבעו ש"הצבא נמדד בתוצאה בשטח" וכי המצב בשטח הוא "של עצי זית שרופים". השופטים הדגישו את האחריות כאשר העלו את ה'תהיה' כיצד "תופעה כה חמורה, רחבת-היקף ומתמשכת מתרחשת תחת עינם של הגורמים האמונים על שמירת הסדר באזור".

השופטים תיארו במילים קשות את אלימות הפורעים: "העץ הבוער שאוּכּל באש, הוא מעט מזעיר מהמחיר היום-יומי שמשלמים התושבים הפלסטינים המקומיים עקב אלימות מתמשכת של… פורעים הפולשים לבתיהם, לכפריהם ולמטעיהם… מסתובבים באדנות ובהתרסה בתוך החצרות והקרקעות של התושבים הפלסטינים, ומתנכלים להם בצורות שונות".

השופטים קבעו כי הפורעים פוגעים קשות "בתדמיתה של מדינת ישראל בעולם כמדינה שומרת חוק, על כל המשתמע מכך מבחינת האפשרות להטלת סנקציות בינלאומיות, ודומה כי לא נפריז אם נאמר כי מעשיהם הם כשמן בגלגלי האנטישמיות". הם הוסיפו כי הפורעים פוגעים "במוסר היהודי והאוניברסלי ובתשתית הציונות".

השופטים הדגישו את אי המוסריות של האלימות כלפי תושבי הכפר בורקה. הם הזכירו את הספר 'אנשי בראשית' מאת אליעזר שמאלי, שבו מתואר כיצד הצתה זדונית על ידי שכנים ערבים הורסת את פרי עמלם הקשה של גיבורי הספר, והמשילו את הפורעים היהודים לאותם שכנים ערבים. השופטים קבעו כי "מי שמשחית, שורף, כורת ועוקר עצי זית למרות ש'האדם הוא עץ השדה' מעיד על עצמו כי אינו אוהב אדמה", כי "פעולותיהם של הפורעים-החומסים הם חילול שם שמיים ברבים, פשוטו כמשמעו" וכי "מעשיהם נוגדים את המוסר היהודי הבסיסי".

השופטים דרשו מאלוף פיקוד המרכז בצה"ל וממפקד ימ"ר ש"י במשטרה להגיש הודעה עד ל-3 בדצמבר 2026 שתכלול צעדים מעשיים שננקטו ושבכוונתם לנקוט על מנת למלא את חובותיהם.