ועדת הכספים ו-ועדת הנגב והגליל יובילו מאבק בקיצוץ המסתמן במנהלות השיקום, כך הודיעה היום (שלישי) יו"ר ועדת הכספים לירן אבישר בן חורין.

"בשלוש השנים האחרונות שיקום הצפון לא התקדם כמו שהיה אמור להתקדם, וזה מעורר דאגה. הקיצוצים האלה פוגעים ברווחה ובבריאות", אמרה בן חורין בכנסת. ח"כ נעם תיבון, שהתמנה אתמול ליו"ר ועדת הנגב והגליל, הבטיח שכלל הכספים יישארו בידי המנהלות. הדיון על הקיצוצים צפוי בשבוע הבא.

על פי פרסום של Ynet, משרד האוצר הודיע שבעקבות הקיצוץ הרוחבי בסך 2.6 מיליארד שקלים שאושר לפני כחודש בכלל משרדי הממשלה – גם התקציבים של מנהלות השיקום תנופה בצפון ותקומה בעוטף, יקוצצו בכ-300 מיליון שקלים.

הקיצוץ יוצא לפועל למרות הבטחותיהם המפורשות שניתנו לראשי הרשויות של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושל שר האוצר בצלאל סמוטריץ', כי המנהלות מוגנות מכל קיצוץ עד סוף 2027.

הקיצוצים יורגשו באופן מיידי

על פי הוראת אגף התקציבים, כ-4.9% יקוצצו מסך התקציבים של המנהלות, בהתאם לאחוז הקיצוץ בפעילויות של כל המשרדים. ב-18 באוקטובר עברה ההחלטה הממשלתית להצטייד ברכש ביטחוני דחוף שלא במסגרת התקציב. לשם כך הוחלט כי 158 מיליון שקלים יקוצצו ממנהלת תקומה (שתקציבה הוא כ-17.2 מיליארד שקלים); ותקציבה של מנהלת תנופה לצפון יקוצץ ב-141 מיליון שקלים. הקיצוצים יורגשו באופן מיידי וצפויים לפגוע בתוכניות שאושרו לחידוש תשתיות, מערכות חינוך ורווחה בשתי המנהלות.

במכתב ששלח לסמוטריץ' משה דוידוביץ, ראש מועצה אזורית מטה אשר ויו"ר פורום קו העימות, נכתב כי"הקיצוץ המתוכנן, בשיעור של 4.9%, בהיקף של 300 מיליון שקל, פוגע באופן רוחבי בשורה ארוכה של החלטות ממשלה ייעודיות לשיקום קווי העימות. מדובר בתקציבים חיוניים למיגון, לביטחון, לחינוך, לרווחה, לשיקום עסקים, לחוסן קהילתי, לתעשייה ולחקלאות. אני מתנגד באופן נחרץ לכל פגיעה בתקציבים אלה. אני דורש את ביטול הקיצוץ והחרגת כלל התקציבים והחלטות הממשלה המיועדים…אני מצפה להתערבותך האישית".

"הקיצוץ בתקציבי השיקום של שדרות ויישובי העוטף הוא הפרה חמורה של התחייבות המדינה לתושבים", אמר ראש עיריית שדרות אלון דוידי. "משמעות הקיצוץ היא פגיעה קשה לא רק ביכולת שלנו להשתקם, לצמוח ולהתפתח, אלא גם באמון התושבים במדינת ישראל ובמחויבותה כלפיהם".

"קיצוץ בתקציבי השיקום של העוטף והצפון הוא פגיעה ישירה בעתיד ההתיישבות ובביטחון הלאומי של מדינת ישראל", אמר יו"ר תנועת המושבים עמית יפרח. "אנחנו דורשים מהממשלה לעצור לאלתר את הקיצוץ, לעמוד במלוא התחייבויותיה ולהבטיח את כל המשאבים הנדרשים לשיקום היישובים והקהילות. שיקום העוטף והצפון הוא משימה לאומית. לא סעיף תקציבי למשא ומתן".

"לפני כשנה נאלצנו לישון מחוץ למשרד האוצר וקיבלנו הבטחה מפורשת שהקיצוץ לא יקרה. והנה, אנחנו מסיימים שנה ושוב נאלצים להיאבק על אותם תקציבים", אמרה מיכל עוזיהו, ראשת המועצה האזורית אשכול: "אנחנו לא צריכים להתחנן לנדבות. תקציבי תקומה אינם מחווה של רצון טוב, אלא התחייבות של מדינת ישראל לתושביה. כדי לצמוח אנחנו זקוקים ליציבות, לוודאות וליכולת להסתמך על התחייבויות המדינה. כל שקל שייגרע מתקציבי השיקום הוא פגיעה בחינוך, בחוסן הקהילתי ובעתיד האזור".

דרישת האוצר להחיל קיצוצים רוחביים על תקציבי השיקום היא דפוס חוזר במדיניות הממשלה אל מול מנהלות השיקום. במהלך פעילותן המנהלות עמדו בפני איום הקיצוצים כמה פעמים: מנהלת תקומה פועלת שלוש שנים, שנתיים מתוכן ללא תקציב כללי מעוגן, ועמדה בפני ארבעה קיצוצים. תנופה, שפועלת שנתיים אך תקציב שלה אושר רק בקיץ האחרון, עמדה בפני שלושה קיצוצים. מתחילת פעילותה קוצצו ממנהלת תקומה כ-2 מיליארד שקלים וממנהלת הצפון נלקחו כ-100 מיליון שקלים.