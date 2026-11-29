״כישלון סעודי קולוסלי״ – כך מתאר ד״ר יואל גוז'נסקי, חוקר בכיר וראש תחום המפרץ במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS), את הניסיון לבלום את החות'ים בדרום־מערב תימן.

בספטמבר התקדמו החות'ים דרומה לאורך חוף הים האדום, כבשו את נמל מוח'א והשתלטו על איים במצר באב אל־מנדב. באוקטובר יצאו כוחות ממשלת תימן, בגיבוי סעודיה, למתקפת נגד והצליחו להשיב לידיהם חלק מהשטח. אלא שבאמצע נובמבר נסוגו כוחות הממשלה מאזור המצר אל קרב מאסף על העיר עדן. החות'ים שבו ותפסו את עמדות החוף ומשם התקדמו מזרחה לאורך מפרץ עדן, לעבר עיר הנמל. במקביל הידקו את המצור על תעז, מצפון לעדן.

לפני כעשור, כשהחות'ים כבשו את עדן, כוחות של איחוד האמירויות נחתו מהים ודחקו אותם צפונה. מאז פעלה סעודיה להרחיק את האמירויות מתימן. כעת, כשכוחות הממשלה נערכים להגן שוב על העיר, ספק אם אבו דאבי תבוא לעזרתם. להערכתו של גוז'נסקי, ככל שהחות'ים מתקרבים לעדן, כך עולה המחיר שיוכלו לדרוש מריאד תמורת הפסקת אש.

״עכשיו הם אוכלים את התבשיל שהם בישלו״

כדי להבין מה איבדה סעודיה בקרע עם האמירויות, גוז'נסקי חוזר למסע הכיבושים הקודם של החות'ים: ״ב-2015-2014, כשהם התחילו במסע הכיבושים שלהם דרומה, ירדו מאזור סעדה וכבשו את צנעא, הם כבשו גם את עדן. אבל לזמן מוגבל. מי ששחרר אותה זה כוחות אמירתיים״.

במשך שנים מימנו סעודיה ואיחוד האמירויות כוחות תימניים שנלחמו בחות'ים, אימנו אותם וחימשו אותם, אבל לכל אחת מהן היו שותפים משלה. סעודיה תמכה בממשלה המרכזית. בצפון היא נשענה בין היתר על כוח שמפקדיו היו מזוהים עם אל־איסלאח, המפלגה התימנית המזוהה עם האחים המוסלמים, שבאבו דאבי רואים בהם אויב. האמירויות תמכו בין היתר בבדלנים בדרום, שם מתנהלת כעת עיקר הלחימה.

בדצמבר ובינואר, מספר גוז'נסקי, הסעודים ירו על שיירות אספקה אמירתיות שנועדו לכוחות מקומיים. מבחינתו, זו הייתה החמורה בשורת טעויות שעשתה ריאד. המסר הסעודי לאמירתים היה שתימן היא עניינה של סעודיה ועליהם להסתלק ממנה. גוז'נסקי מסביר: ״עכשיו הם אוכלים את התבשיל שהם בישלו. כי מי שהגיע לרוב ההישגים בתימן, בטח להישגים יבשתיים, היו האמירתים״.

המחיר ניכר כעת בהרכב הכוחות שעומדים היום בין החות'ים לעדן. לפי גוז'נסקי, ״אין באמת כוחות סעודיים על הקרקע. הסעודים תוקפים מהאוויר, הכוחות על הקרקע ברובם נאמנים לאיחוד האמירויות. כמו שאני רואה כרגע, כולם נסוגים לאחור כדי להגן על עדן. אין לי תמונה מלאה, יש ערפל, גם לא ברור יש הרבה דיסאינפורמציה״. הסעודים כבר פנו לאבו דאבי בניסיון לתקן את היחסים. ג'וזנסקי אומר כי ״יש פה שאלה שאין לי תשובה עליה עדיין, עד כמה הם הצליחו לגייס את האמירתים בחזרה. כי הם ניסו מאוד להתנצל בפני האמירתים, לרדת מהעץ: בואו תעזרו לנו״.

הטיסה שהחזירה את הלחימה

הפסקת האש שהחלה ב-2022 החזיקה קרוב לארבע שנים. בקיץ 2026 הגיעו שתי טיסות מאיראן לתימן. לפי גוז'נסקי, עד אז הוגבלו הטיסות הבינלאומיות מנמל התעופה של צנעא לירדן ולמצרים. בריאד ראו בהגעת המטוסים מאיראן הפרה של ההבנות, ניסו למנוע את נחיתתם ותקפו את שדה התעופה. החות'ים ראו בתקיפה הסעודית הפרה של הפסקת האש. בהמשך התקיימו שיחות בתיווך עומאן.

״מי שירה ראשון זה הסעודים, אבל החות'ים ככל הנראה הפרו את ההסכמות״, אומר גוז'נסקי. הוא נזהר מלקבוע אם היה אפשר למנוע את ההסלמה. ״אני חושב שאולי היה אפשר להתנהל אחרת, אולי גם לא, אגב. אני לא יודע את כל הפרטים. בסוף אלה עניינים כאלה סודיים שבין הצדדים״.

מאז מתמודדת ריאד עם החות'ים גם בתוך הממלכה. ״יש פה שתי זירות בעצם״, אומר גוז'נסקי. באחת נסוגים הכוחות שבגיבוי סעודיה בתוך תימן; בשנייה החות'ים יורים לעבר אתרים אסטרטגיים וסמליים בריאד ובמקומות אחרים בממלכה. ״בשתי הזירות האלה" כך אומר גוז'נסקי, "ידם של הסעודים לא על העליונה״. הוא מוסיף שבתימן עצמה גרמו ההפצצות הסעודיות לאורך השנים לחורבן נרחב ואילו החות'ים מגייסים ילדים בכפייה, גם מבתי הספר.

״איראן תפסה טרמפ על ההצלחות שלהם״

הקשר של החות'ים עם טהראן, אומר גוז'נסקי, שונה מזה של חיזבאללה – ״הם לא פרוקסי איראני פר אקסלנס, כמו שחיזבאללה הוקם על ידי איראן. פה יש יותר משהו שאיראן תפסה טרמפ על ההצלחות שלהם לאורך השנים״. לתנועה התימנית היו מלכתחילה שאיפות משלה ועוינות עמוקה לארצות הברית ולישראל. כשהסעודים התערבו במלחמה ב־2015, האיראנים זיהו הזדמנות לרתום את החות'ים למאבק ביריבה שמעבר למפרץ.

הסיוע שנדרש מטהראן היה קטן ביחס למשאבים שהשקיעה בחיזבאללה – ״קצת נשק, קצת הדרכה, קצת כסף. אם אתה מודד כמה חיזבאללה קיבל וכמה החות'ים קיבלו, זה פינאטס, אבל זה הספיק״. להדרכה הטכנית, הוא מוסיף, הייתה השפעה שניכרת עד היום: ״הם יודעים כבר להרכיב את הטילים בעצמם, הם פחות תלויים במשלוחים של נשק״.

דווקא משום שלחות'ים יש שיקולים משלהם, איראן נדרשה ללחוץ עליהם כדי שיצטרפו גם למערכה הנוכחית. לפי גוז'נסקי, ״האיראנים מבינים כמה החות'ים יעילים. חיזבאללה מנוטרל, המיליציות בעיראק לא ירו, נשארו להם החות'ים, שהראו כמה הם יעילים במערכות הקודמות מול התעבורה הבינלאומית, מול ישראל״. הוא מזכיר שחלף זמן עד שהחות'ים החלו לירות על ישראל, וגם אז השתהו בטרם חידשו את הירי לעבר ספינות. להערכתו, הלחץ האיראני השפיע לבסוף, ולטיסות מאיראן לתימן היה חלק בכך.

מבחינת טהראן, הרווח חורג מהעימות עם סעודיה. לפי רויטרס, בזמן שאיראן משבשת את השיט במצר הורמוז, האיום החות'י על באב אל-מנדב מוסיף לחץ על נתיב אנרגיה בינלאומי נוסף ועל שוק הנפט לטובת האינטרס האיראני.

״למרות ההבטחות ולמרות ההצהרות, העזרה שמגיעה היא הגנתית״

בעוד איראן הצליחה לגייס את החות'ים לצידה, סעודיה מתקשה לשכנע את בעלות בריתה להצטרף ללחימה. ״האמריקאים סירבו להשתתף בחגיגה. סירבו לבקשת הסעודים לתקוף״, אומר גוז'נסקי. את המערכה הקודמת שלהם מול החות'ים סיימו האמריקאים בהסכם ולדבריו אין להם עניין לחזור אליה. גם מצרים, טורקיה ופקיסטן נמנעות מהשתתפות במתקפה.

״גם ב-2015 לא עמדו הפקיסטנים ולא עמדו המצרים לצד הסעודים. וגם עכשיו אתה רואה את זה, שאף אחד לא באמת עומד לצד הסעודים. למרות ההבטחות ולמרות ההצהרות, העזרה שמגיעה היא הגנתית. האמת שגם את זה הסעודים צריכים. אתה רואה, קשה להם להתגונן אפילו מבית. חסרים מיירטים, חסרות סוללות״.

החות'ים, להערכתו, סייעו לבודד את ריאד כשבחרו נגד מי להפעיל את כוחם במצר. כשהכריזו על מצור ימי על סעודיה, הם הודיעו שספינות אמריקאיות וישראליות יוכלו לעבור. ״בדרך הזאת, בחוכמה רבה, תקעו טריז בין ישראל וארצות הברית לסעודיה״.

״גם ישראל לא רוצה להכניס את הראש שלה למיטה החולה שקוראים לה תימן״, אומר גוז'נסקי. אם ישראל אכן מסייעת לסעודיה, להערכתו לריאד יש עניין מובהק שהסיוע יישאר חשאי: ״כל דבר פומבי רק יביך את הסעודים וייתן נקודות לחות'ים״, שיוכלו להציג את בית המלוכה כמי שמשתף פעולה עם ישראל.

״זה מה שהחות'ים רוצים שוב. פרוטקשן״

מה יבקשו החות'ים מריאד בתמורה להפסקת אש? לגוז'נסקי יש תשובה קצרה: ״כסף, הם לא אומרים את זה, וזה לא נצבע ככה, אבל כסף״. כך היה גם בהסדר הקודם הוא מזכיר ״היה מקופל סיוע סעודי, תשלום של משכורות, כל מיני דברים, גם לחות'ים״.

האחיזה בבאב אל־מנדב מאפשרת להם להעלות את המחיר. עוד לפני שהשתלטו על האיים במצר, החות'ים יכלו לאיים על הספינות מהחוף. כעת, אחרי שכוחות הממשלה נכשלו בניסיון להשיב לידיהם את רצועת החוף והאיים בשליטתם, "הם אפילו לא צריכים טילים, מספיק RPG".

לדבריו, ריאד כבר מנסה לשוב למשא ומתן ולהציע לחות'ים כסף. אלא שהפעם החות'ים מגיעים לשיחות אחרי שורת הישגים בשטח, וכשבעלות בריתה של סעודיה ממאנות לצאת למתקפה. ״אני חושב שאף אחד לא רוצה להתערב ולכן הפיתרון יהיה לחזור למשא ומתן כשהסעודים חלשים יותר מאשר קודם, ולצערי" אומר גוז'נסקי ״הם יצטרכו להכניס את היד לכיס, שוב״.