23% מהרשומים בלשכות התעסוקה באוקטובר, כ-38 אלף איש, עבדו במשלחי יד בעלי חשיפה גבוהה לבינה מלאכותית, כך עולה מדו"ח חדש שמפרסם היום (רביעי) שירות התעסוקה. מדובר בגידול של 52% במספר דורשי העבודה ממקצועות אלו בהשוואה לינואר 2022.

בשירות התעסוקה אמרו כי החשיפה אינה מוגבלת להייטק: היא בולטת במיוחד בעבודה משרדית, בשירות לקוחות ובמקצועות אקדמיים. בין דורשי העבודה באוקטובר נמנו כ-11 אלף פקידים כלליים ועובדי משרד, ולצידם כ-9,000 אנשי פיתוח תוכנה וניתוח יישומים.

אופי השימוש בבינה מלאכותית

יחידת המחקר של שירות התעסוקה גיבשה לראשונה בישראל תמונה מקיפה של היקף החשיפה לבינה מלאכותית בשוק העבודה, ביחס למאפייני דורשי העבודה. לשם כך, הצליבה בין המדד הכלכלי של חברת הבינה המלאכותית אנתרופיק (Anthropic Economic Index), המבוסס על שימושים שנצפו במערכת קלוד, לבין הנתונים המנהליים של שירות התעסוקה ב-2022–2026.

החוקרים מיפו 304 משימות ב-76 משלחי יד ובחנו את אופי השימוש בבינה מלאכותית בכל אחת מהן. המחקר הבחין בין שני דפוסי שימוש מרכזיים: שימוש משלים (אוגמנטציה) ואוטומציה. בראשון, הבינה המלאכותית משמשת רק ככלי מסייע לעובד בביצוע המשימה, בעוד העובד ממשיך להיות מעורב בעבודה ובקבלת ההחלטות. בשני, מבצעת הבינה המלכותית משימות במקום העובד.

הניתוח העלה כי ב-56-68% מהמשימות במקצועות כמו פקידות, הנדסאות, טכנאות וניהול והפעלת מתקנים, משמשת הבינה המלאכותית רק כשימוש משלים ולא כאוטומציה. החריג הבולט הוא תחום פיתוח התוכנה, שבו 56% מהשימוש הנצפה הוא אוטומציה. זוהי הקבוצה היחידה שבה האוטומציה גוברת על השימוש המסייע לעובד. במקביל, מספר דורשי העבודה במקצועות פיתוח התוכנה זינק ב-210% לעומת אוקטובר 2022.

החשיפה לבינה מלאכותית אינה מתפלגת שווה

הדו"ח מלמד כי החשיפה לבינה מלאכותית אינה מתפלגת באופן שווה בין דורשי העבודה: היא גבוהה יותר בגילי העבודה הצעירים והבינוניים, כששיא החשיפה הגבוהה (39.4%) נרשם בגיל 40, לעומת 14.2% בגיל 67.

הבדלים אלה משקפים, ככל הנראה, את השונות בהרכב המקצועי של דורשי העבודה בגילים השונים. כך, בקרב יהודים שאינם חרדים נרשמים שיעורי החשיפה הגבוהים ביותר, עם שיא של 46.5% בגיל 40 באוקטובר 2026, לעומת שיא של 35.0% בגיל 38 בינואר 2022. בקרב חרדים שיעור החשיפה הגבוהה מגיע ל-37.4% בגיל 23, ואילו בקרב ערבים הוא נותר נמוך משמעותית ומגיע לשיא של 18.8% בגיל 24.

שיעור גבוה יותר של נשים נמצא בחשיפה גבוהה לבינה מלאכותית מאשר גברים: 27.2% לעומת 20.1% בינואר 2022, ו-35.0% לעומת 31.6% באוקטובר 2026.

פילוח דורשי העבודה לפי מחוז מגורים מצביע על פערים גיאוגרפיים ניכרים בשיעור החשיפה הגבוהה לבינה מלאכותית, לצד מגמת עלייה במרבית המחוזות לאורך התקופה. מחוז תל אביב מתאפיין בשיעור החשיפה הגבוה ביותר, שעלה מ-39.3% בשנת 2022 ל-46.3% בשנת 2026; אחריו מחוז המרכז, שבו עלה השיעור מ-31.1% ל-38.7%.

מנגד, במחוזות הצפון והדרום נרשמו שיעורי החשיפה הנמוכים ביותר – 20.1% ו-18.3% בהתאמה בשנת 2026. הפער בין תל אביב לדרום נותר משמעותי, ועומד על 28 נקודות אחוז בשנת 2026. ממצאים אלה מתיישבים עם ההבדלים בהרכב המקצועי של דורשי העבודה בין אזורי המרכז והפריפריה, ובפרט עם הריכוז הגבוה יחסית של משלחי יד אקדמיים ועתירי ידע במחוזות תל אביב והמרכז.

משלחי היד בקבוצת החשיפה הגבוהה מתרכזים בשיעורים גבוהים יותר של בעלי תואר ראשון ומעלה, בעוד שבקבוצת החשיפה הנמוכה ניכר ריכוז משמעותי של משלחי יד שבהם שיעור האקדמאים נמוך. באוקטובר 2026, בכ-66% ממשלחי היד בעלי החשיפה הגבוהה שיעור האקדמאים עולה על 50%, לעומת כשליש בלבד ממשלחי היד בקבוצת החשיפה הנמוכה. פער זה ממחיש את הזיקה בין חשיפה לבינה מלאכותית לבין מאפיינים מקצועיים והשכלתיים.

מנכ"לית שירות התעסוקה עינבל משש: "הבינה המלאכותית אינה רק טכנולוגיה חדשה שנכנסת למקומות העבודה, אלא כוח שמשנה את פני שוק העבודה ואת האופן שבו אנו תופסים מקצועות, מיומנויות והון אנושי. האתגר שלנו אינו לבחור בין האדם לטכנולוגיה, אלא להבטיח שהטכנולוגיה תעצים את היכולות האנושיות ותאפשר לעובדים של היום להישאר רלוונטיים ולהמשיך להתפתח גם בעולם העבודה של מחר. הניסיון, הידע והמומחיות שצברו העובדים הם נכס אסטרטגי, ועלינו לחבר אותם להזדמנויות שהטכנולוגיה מייצרת.

"זו גם האחריות שלנו, לא להמתין לשינויים ולהגיב אליהם בדיעבד, אלא לזהות מגמות מראש ולהוביל היערכות לאומית שתבטיח שההכשרות מותאמות למקצועות ולמשימות המשתנים, ושהעובדים יוכלו להתפתח לאורך כל חיי העבודה. כך נהפוך את מהפכת הבינה המלאכותית מאתגר תעסוקתי להזדמנות לאומית לחיזוק ההון האנושי, להרחבת המוביליות התעסוקתית ולהגברת הפריון והצמיחה של המשק הישראלי".