הלימודים בחטיבת הביניים אורט רבין בגן יבנה יתחילו מחר (רביעי) בשעה עשר בבוקר, לאחר שאם תלמידה תקפה פיזית ומילולית עובדי הוראה בבית הספר. השעתיים הראשונות יוקדשו לאספת הסברה שתועבר על ידי נציגות של הסתדרות המורים.

האם נכנסה לבית הספר ללא אישור לאחר שעובדת הוראה אסרה הכנסה של משלוח משקאות שבתה הזמינה, בהתאם להנחיות בית הספר. עובדת ההוראה שהבחינה באם פנתה לחדר המורים, אך האם הלכה בעקבותיה והחלה לקלל ולאיים עליה כי, "אני אראה לך מה זה", ו"נגמר הסיפור שלך".

עובדת ההוראה ביקשה מהאם לפנות למנהלת בית הספר בשביל לקיים שיחה מסודרת. האם בתגובה אחזה בתיק של עובדת ההוראה וטלטלה אותו תוך שהיא ממשיכה לקלל. לאחר מכן דחפה שלושה עובדי הוראה נוספים. תלונה הוגשה במשטרה.

יו"ר סניף רחובות והסביבה בהסתדרות המורים אילנית חן: "חדר המורים אמור להיות מרחב עבודה בטוח ומוגן עבור הצוות החינוכי. העובדה שהאם נכנסה לשטח בית הספר ללא אישור, הגיעה לחדר המורים ונקטה אלימות כלפי שלושה עובדי הוראה, מחייבת פעולה מידית וברורה. עד כאן. לא נאפשר להורים לעשות ככל העולה על רוחם. אנחנו נלווה את עובדי ההוראה ונפעל להבטיח להם ביטחון ומוגנות במקום עבודתם".