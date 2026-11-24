כתבי האישום הראשונים נגד חשודים בהשתתפות בטבח 7 באוקטובר צפויים להיות מוגשים לבית המשפט הצבאי בירושלים במחצית הראשונה של 2027, כך אמרה היום (שלישי) ח"כ יוליה מלינובסקי.

מלינובסקי אמרה את הדברים לאחר בחירתה ליו"ר הוועדה המיוחדת של הכנסת לפיקוח על יישום החוק להעמדת משתתפי הטבח לדין: "כשמחבלי החמאס טבחו בנו ב-7 באוקטובר הם לא הבדילו בין יהודי דתי או חילוני, ערבי, בדואי, או דרוזי. הם ראו בכולנו ישראלים, ואותם מחבלים חייבים לבוא על עונשם. אך מדינת ישראל היא מדינה שפועלת על פי חוק".

את החוק קידמו בשלוש השנים האחרונות מלינובסקי וח"כ שמחה רוטמן, בשיתוף שר המשפטים יריב לוין, הפרקליטות והצבא. 93 חברי כנסת תמכו בו.

הרמטכ"ל מוסמך למנות את התובעים

החוק קובע שכתבי האישום בגין עבירות שבוצעו במסגרת הטבח יוגשו לבית משפט צבאי שמקום מושבו בירושלים. הרמטכ"ל מוסמך למנות את התובעים בהמלצת הפרקליט הצבאי הראשי. בית המשפט מוסמך לדון בין היתר בעבירות טרור, בסיוע לאויב במלחמה ובעבירות לפי החוק למניעת השמדת עם. התובע הצבאי הראשי נדרש גם להקים מערך שיסייע לנפגעי העבירות לממש את זכויותיהם במהלך המשפטים.

לפי האומדן שהציגה מלינובסקי, כ-400 חשודים צפויים לעמוד לדין, אך זה עדיין אינו מספר סופי. עלות ההיערכות וניהול המשפטים עשויה להגיע לכ-2 מיליארד שקל, בין היתר עבור הקמת בית המשפט, אבטחה ולוגיסטיקה.

בשבוע הבא תקיים הוועדה דיון פומבי ובו תשמע סקירה ראשונה על ההיערכות למשפטים. בהמשך תעקוב אחר התקדמות ההכנות ואחר התיאום בין הגופים האחראים. לדברי מלינובסקי, "הנושא ילווה אותנו עוד שנים רבות קדימה".