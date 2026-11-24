ענת וידור, נשיאת ויצו העולמית, והשרה גילה גמליאל הכריזו היום (שלישי) על מהלך בינלאומי להגשת מועמדותה של עמית סוסנה לפרס נובל לשלום לשנת 2027.

סוסנה נחטפה מביתה בכפר עזה ב-7 באוקטובר 2023 והוחזקה בשבי חמאס 55 ימים. בעת חטיפתה נאבקה בעוז בחוטפיה, כפי שתועד בסרטון שהופץ ברחבי העולם. גם במהלך תקופת השבי נאלצה להתמודד עם אלימות פיזית, נפשית ומינית ועם תנאי שבי קשים. במרץ 2024 הייתה הראשונה מקרב החטופות ששוחררו שחשפה בפומבי ובפנים גלויות את האלימות המינית שעברה בשבי.

המועמדות תוגש לוועדת נובל הנורבגית באוסלו על ידי חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה ח"כ גמליאל. כחברת כנסת ושרה, היא רשאית להציע מועמדים לפי תקנות הפרס. ההגשה מתוכננת עד המועד האחרון, 31 בינואר 2027.

וידור, המרכזת את ייצוג ויצו באו"ם ואת פעילות נציגותיה בזירה זו, מקדמת את היוזמה בהמשך לפעילותה של ויצו בזירה הבינלאומית. ויצו הוא ארגון לא ממשלתי בעל מעמד מייעץ מיוחד במועצה הכלכלית והחברתית של האו"ם מאז 1959.

קיבלה את פרס האומץ הבינלאומי לנשים

מאז שחרורה השמיעה עמית את עדותה בזירות בינלאומיות, ובהן אירועים במטה האו״ם ובבית הלבן. היא נשאה הרצאות וקיימה מפגשים במדינות שונות ברחבי העולם, שבמסגרתם הביאה את עדותה ואת מסריה בפני קהלים רבים ומגוונים, ונפגשה עם נציגת האו״ם לאלימות מינית בסכסוכים. עדותה נכללה בסרט ״זעקות ואז שתיקה״, והיא חברה במועצה המייעצת של פרויקט דינה. באפריל 2025 קיבלה ממחלקת המדינה האמריקאית את פרס האומץ הבינלאומי לנשים (International Women of Courage).

בבסיס ההמלצה עומדת בחירתה החלוצית של עמית לחשוף את שעברה, בשעה שהתגובות לחשיפה והמחיר האישי הכרוך בה עוד לא היו ידועים, והפיכתה של עדותה האישית לפעילות ציבורית בינלאומית למאבק באלימות מינית, הן בהקשר של מלחמות וסכסוכים מזוינים והן על כלל צורותיה וביטוייה בחברה.

פעילותה מבקשת לקדם הכרה בנפגעות ובנפגעי אלימות מינית, להיאבק בתרבות השתיקה וההכחשה, להסיר את הסטיגמה ותחושת הבושה המוטלות על הנפגעות והנפגעים ולהעלות את המודעות לשימוש באלימות מינית כנשק מלחמה. יוזמות המהלך מדגישות כי אין בהגשת המועמדות משום דירוג של סבלן של שורדות, אלא הכרה בבחירתה של עמית לפעול בזירה הציבורית, בתרומתה למאבק ובהשפעת פועלה מעבר לגבולות ישראל.

"עמית עשתה את מה שרוב העולם שתק במקום לעשות"

ועדת נובל כבר הכירה במאבק באלימות מינית כנשק מלחמה כתרומה לשלום: בשנת 2018 הוענק הפרס לנדיה מוראד ולדניס מוקווגה על מאמציהם להפסיק את השימוש בה במלחמה ובסכסוך מזוין.

נשיאת ויצו העולמית, ענת וידור: "עמית עשתה את מה שרוב העולם שתק במקום לעשות: היא דיברה. בזמן שרבים עוד התווכחו אם בכלל הייתה אלימות מינית, היא עמדה בשמה ובפנים גלויות וסיפרה מה עשו לה. האומץ הזה נושא מסר לכל אישה שעברה אלימות מינית במלחמה, בכל מקום בעולם: הקול שלך ראוי להישמע. אני גאה שהשרה גילה גמליאל, שמובילה בממשלה את קידום מעמד האישה, שותפה לנו במהלך ותגיש את המועמדות. הנתונים מגיעים גם מהאו״ם עצמו: במחקר של אונסק״ו, 88% מהעיתונאיות שהזדהו כיהודיות והשתתפו במחקר דיווחו על אלימות ברשת, והארגון הצביע במפורש על החיבור בין אנטישמיות למיזוגניה. לכן, דווקא ביום שבו האו״ם קורא להבטיח צדק, להגן על שורדות ולסיים את הפטור מעונש, חשוב לי שקולן של הנפגעות הישראליות ושל נשים יהודיות בעולם יהדהד: המחויבות ל׳כל הנשים׳ נבחנת גם בנכונות להגן על נשים יהודיות".

חברת הקבינט המדיני־ביטחוני, שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה, ח״כ גילה גמליאל: "הבחירה של עמית סוסנה לספר לעולם בקולה ובפנים גלויות על האלימות המינית שחוותה בשבי חמאס כבירה, אמיצה ונגעה בכולנו עמוקות. עדותה החיה הביאה את האמת אל מול כוחות רעים שניסו להעלים את האמת דרך נרטיב שקרי – אך לא יכלו מולה. פתאום הייתה מי ששוחררה והביאה עדות חיה בקול חנוק אך בהיר. עמית נתנה לרבים את הכוח להתמודד. קולה הדהד בארץ ובעולם וחצה סקטורים לא רק של פגיעות מיניות שונות אלא אף לקהילות נוספות הנושאות את כאב המלחמה, בהן משפחות השכול, הלומי הקרב וכן שורדות ושורדי השבי. על כן, מתוקף חברותי בממשלת ישראל, אגיש את מועמדותה של עמית סוסנה, יחד עם נשיאת ויצו העולמית, לפרס נובל לשלום".