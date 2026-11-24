אסיפת חירום התכנסה בתחילת השבוע בוואדי אל-נעם שבנגב בעקבות חלוקת כ-400 צווי "סילוק יד מהקרקע" ביישובים ואדי אל-נעם, רח'מה ואום רתאם. מדובר בהתראות על פתיחת הליך משפטי להוצאת צו פינוי. בשבוע שעבר חולקו מאות צווים בכסייפה, כך על פי התושבים.

ב-19 בפברואר 2015 החליטה הממשלה (החלטת ממשלה 2452) להקים יישוב בעבור תושבי ואדי אל-נעם. יו"ר ועד הישוב, לבאד אבו עפאש, אמר כי החל תכנון של שכונות 6 ו-9, וכי הדיונים כיום מתמקדים בהסדרת גבולות הכפר. לפי אבו עפאש, המדינה טוענת כרגע כי הבתים נבנו ללא היתר, אולם לא ניתן לקבל היתרים ללא הסדרת גבולות הכפר על ידי המדינה.

יו"ר ועדת ההיגוי העליונה של ערביי הנגב, טאלב אלסאנע, אמר באסיפה כי זהו "צעד נקמני, רדיפה פוליטית ותגובה מטורפת מצד בן גביר לתוצאות הבחירות". הוא הדגיש כי "הפתרון הוא באמצעות תכנון, הכרה ומתן פתרונות לאנשים – לא באמצעות הרס". הוא קרא לאחדות ולצעדי מחאה. "אנחנו לא רוצים שבעל בית יקבל צו הריסה ויישאר לבד. כל בית שמאוים הוא הבית של כולנו".

מעיגל אלהואשלה, סגן יו"ר המועצה למען הכפרים הבדואיים הלא מוכרים, סיפר כי צווי הריסה חולקו גם בתל אל-מלח, אצל אל-סראיעה, באל-ג'ורף, באל-סיר ובאל-חומרה. "מה שקרה הוא לגמרי בלתי נתפס. הם נכחו משעות הבוקר ועד שעות אחר הצהריים, ובית אחר בית, בית אחר בית חילקו לאנשים צווי פינוי. דבר כזה לא קרה מעולם בתולדות המדינה הזו – פינוי באלפים. אחים, עלינו להתאחד, ורק באמצעות האחדות ננצח".

חברי הכנסת קראו לאחדות השורות במאבק בהריסת הבתים. ח"כ חסן אלנסאסרה (המשותפת) אמר כי "בנסיבות הקשות הללו אין מפלגות, אין תנועות ואין רשימות. אנו ניצבים בחזית אחת מול האתגר הגדול הזה. עלינו להחזיר את המאבק העממי למציאות באמצעות אוהלי מחאה, הפגנות ושביתות".

ח"כ וליד אלהואשלה (רע"ם) קבע כי "סוגיית הריסת הבתים מבחינתנו בנגב היא הסוגיה הראשונה. זו סוגיית בני עמנו, סוגיית בתינו וסוגיית חיינו". הוא הוסיף כי זו "רדיפה פוליטית המגיעה כחלק מדמוניזציה לחברה הערבית".

ח"כ אברהים א-טורי (רע"ם) הזהיר את הקהל מפני פרובוקציות פוליטיות. הוא ביקש אחריות ציבורית והבהיר כי "אנו לא רוצים שאף אחד ימהר או יפעל באופן עצמאי. השאירו את ההחלטה שלנו תמיד עממית ומשותפת עם ההנהגה".

ראש מועצת שגב שלום, קאיד אבו מועמר, טען כי עיתוי הוצאת צווי ההריסה אינו מקרי, אלא "מהלך מתוכנן, מחושב וידוע מראש". לדבריו, המטרה היא להפעיל לחץ על חברי הכנסת הערבים, ובעיקר על רע"ם, כדי לסכל את הקמת ממשלת השינוי, ולדחוף את הנציגים הבדואים "להשליך את עצמם לזרועותיו של בנימין נתניהו" בתמורה להקפאת ההריסות.

מרוואן אבו פריח, מארגון 'עדאלה' מספר ל'דבר' כי "מאז 2013 אנו מתמודדים עם הריסה של שבעה מבנים ביום בממוצע. אלה יחידות אכיפה וצווים שונים. לאחרונה החלו להוציא צו פינוי מקרקעי ציבור. הם התחילו להשתמש בו בתדירות גבוהה".

הצו ניתן על פי חוק מקרקעי ציבור מ-1981, ונאכף על בנייה חדשה ועל שיפוץ חיצוני של מבנה. "הצו הזה הוא קצר זמן מבחינת ההתמודדות המשפטית, הוא גם סגור, הוא יבש מאוד. צריך להוכיח שני דברים, שהבית הוא יותר מ-36 חודשים, או שהבית לא עבר שיפוץ", אומר אבו פריח. "אנשים צריכים לשפץ את הגג אחרי מזג אוויר סוער, או להכין את הבית לחורף, ומבחינת הרשויות זה בנייה חדשה, ואז מגיע הצו, וקשה מאוד להתמודד עם הדבר הזה".

לדעת אבו פריח יש הקשר פוליטי למאות הצווים שהוצאו בתחילת השבוע. "ב-27 באוקטובר נעצרו פעילי רע"מ. שניהם מהאזור של אל-עזאזמה, על כביש 40. מאז יום ראשון יש עלייה במספר הצווים. בתוך הכפרים, באזור שבו נעצרו, חולקו יותר מ-500 התראות לפינוי. לא היה דבר כזה. מי נתן את ההוראות? ואיך נבחרו הבתים והאזורים האלה?"

אבו פריח מתאר את חוסר הוודאות ומצוקת התושבים. "יכול להיות שמחר, בעוד עשרה ימים, עד 45 ימים יגיע צו פינוי. אז התושב יכול לפנות בעצמו או שהם יבואו להרוס ואז צריך לשלם את עלות ההריסה, זה יכול להסתכם ב-150 אלף שקלים למבנה. אני פה 15-16 שנה בשטח, לא זכור לי דבר כזה. יש פה אירוע מאוד חמור. רוב בעלי הבתים, הם צעירים, שהתחתנו לא מזמן, או שפשוט שיפצו את הבית, או שהכינו את הבית לחורף. אלה אנשים נורמטיביים. יצאו להצביע, לממש זכותם הדמוקרטית ואחרי שלושה שבועות הגיעה ההתראה. זה לא הגיע משמיים".