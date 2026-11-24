לאחר חודשים של משא ומתן, הדלפות ומגעים בין פקידים בכירים, האיחוד האירופי והממלכה המאוחדת חתמו בשבוע שעבר על הסכם לשיתוף פעולה כלכלי ראשון מאז שסיימו להסדיר את פרישת בריטניה מהאיחוד.

ראש הממשלה הבריטי אנדי ברנהאם, המצודד בהתקרבות לאיחוד האירופי, אמר אתמול בבית הנבחרים בלונדון כי בריטניה לא תצטרף מחדש לאיחוד האירופי ללא קיום משאל עם, והדגיש כי דבר כזה בינתיים עוד לא עומד על הפרק.

ברנהאם הציג למחוקקים הבריטיים את ההסכם שאורכו 12 עמודים, כהישג שיביא תנופה חדשה של התקרבות, תקווה חדשה לצעירים, ויוביל לצמיחה כלכלית לשני הצדדים. אולם ההסכם אינו נוגע בתחומים רבים של הכלכלה שימשיכו לפעול לפי ההסכמים שהושגו לאחר פרישת בריטניה, שהיו על פי רוב לרעת לממלכה, והוא מתרכז רק בשלושה תחומים: מזון ומשקאות, פליטות גזי חממה, ותוכנית לחילופי צעירים.

כעשור לאחר משאל העם על הברקזיט, הסכם 'אתחול מחדש' (Reset) אמור להוות צעד ראשון בהתקרבות זו לזו של שתיים מהכלכלות הגדולות בעולם שחוו שני עשורים של משברים קשים, בהם המשבר הכלכלי של 2008 שנמשך עוד שנים ארוכות באירופה, החלטת בריטניה לפרוש מהאיחוד, מגפת הקורונה ומשבר האנרגיה שנוצר מאז פלשה רוסיה לאוקראינה.

ההסכם בנושא מזון ומשקאות יקל על הפיקוח על הרוב המכריע של מוצרים מן החי והצומח הנסחרים בין בריטניה לאיחוד האירופי. צעד זה צפוי להועיל רבות ליצרני בשר, מוצרי חלב ופרחים בבריטניה, לצד יצרנים של מגוון מוצרים נוספים. אם הכל יתנהל כשורה, ההסכם ייכנס לתוקף ב-1 במרץ 2028, ויאפשר ליצרנים הבריטים לשוב ולמכור סחורות רבות לאירופה, פעילות כלכלית שנגדעה בעקבות הברקזיט.

ההסכם בתחום פליטות גזי חממה מחדש את הקשר בין מערכות הסחר בפליטות של בריטניה ושל האיחוד האירופי. מהלך זה יגן על יצרנים תעשייתיים משני הצדדים מפני היטלים על מוצרים עתירי פחמן, כגון פלדה ודשנים, וכן על חשמל. הסדר זה צפוי להיכנס לתוקף בשנת 2028.

כתנאי להשגת הסכמי מזון ומשקאות וסחר בפליטות, בריטניה תידרש להתאים את עצמה לחוק האיחוד האירופי בתחומים אלה, כולל עמידה בתקנות שהותקנו לאחר שפרשה מהאיחוד. בנושאים בהם יערכו בעתיד הליכי חקיקה תורשה בריטניה להשתתף בישיבות רלוונטיות של האיחוד האירופי כמשקיפה ללא זכות הצבעה.

במסגרת התוכנית המיועדת לצעירים, עד 100,000 בריטים יוכלו מדי שנה לגור, לעבוד, לטייל וללמוד באיחוד האירופי לתקופה של עד שלוש שנים. מספר זהה של צעירים אירופים יוכלו להגיע לבריטניה. לצעירים יתאפשר לנצל תוכנית זו לכל המאוחר עד שנת 2030.

נשיאת הנציבות האירופית, אורסולה פון דר ליין, אשר למדה בצעירותה בבית הספר לכלכלה של לונדון, ציינה כי השגת ההסכם בנושא ניידות צעירים היא "רגע מרגש מאוד". אנדי ברנהאם מצידו פנה לצעירים ואמר: "ההסכם הזה נועד, הלכה למעשה, לשפר את ההזדמנויות בחייכם".

אולם שאלת שכר הלימודים שישלמו אירופאים כדי ללמוד באוניברסיטאות בריטיות לא הוסדרה עד הסוף, מה שיקשה על מימוש ההסכם. בינתיים שני הצדדים הסכימו לדחות את התוכנית בשישה חודשים עד שגובה שכר הלימודים יוסכם.

ההסכם המשמעותי הבא הצפוי בין בריטניה לאיחוד נועד להשיב את בריטניה לשוק החשמל הפנימי של האיחוד האירופי. שני הצדדים הציבו לעצמם יעד להשלים הסכם זה עד שנת 2027.

נושא זה נמצא בראש סדר העדיפויות של חמש חברות באיחוד: גרמניה, בלגיה, הולנד, דנמרק ולוקסמבורג. לטענתן, שילובה של בריטניה בשוק החשמל של האיחוד הוא צעד חיוני לצורך ניצול הפריחה המתהווה בתחום האנרגיה הירוקה בים הצפוני.

בתמורה לקבלת גישה לשוק, תידרש בריטניה להשתתף במימון תקציב האיחוד האירופי, במטרה לסייע לפיתוחם של אזורים עניים יותר באיחוד. עם זאת, טרם פורסמו פרטים כלשהם לגבי היקף התרומה הבריטית.