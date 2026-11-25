10,000 פניות מגיעות בשנה לבית המשפט לענייני משפחה בגין צו הגנה מפני אלימות. נשים מאוימות, בעיקר, כאלה שסופגות אלימות בשלל צורות וחוששות לחייהן, מבקשות את הגנת המדינה. לצד שלל המענים שיודעת מדינת ישראל לספק לאותן קורבנות, ישנו כלי אחד אפקטיבי ודרמטי במיוחד – איזוק אלקטרוני. האזיק, שזמין רק ל-100 מקרים בו זמנית, מאפשר למשטרה ולשב"ס הפעלת אמצעים נוכח קרבה של האדם האלים לקורבן. היום (רביעי) מצוין יום המאבק נגד אלימות נגד נשים. 21 נשים נרצחו מתחילת 2026 עד היום, רובן לא היו מוכרות לרווחה, ולמעשה המדינה לא הייתה שם בשבילן.

"מה שמניע אותי זה לפעול להגברת הביטחון של אותן נשים", אומרת ל'דבר' עו"ס קרני זמיר, מנהלת תחום חוק הערכת מסוכנות, צווי הגנה ופיקוח טכנולוגי במשרד הרווחה והשירותים החברתיים. היא עובדת סוציאלית כבר 25 שנים, ובשנתיים וחצי האחרונות, קצת לפני כניסת תיקונים 18 ו-19 לחוק מניעת אלימות במשפחה לתוקף, היא מנהלת את הצוות המצומצם של העובדים הסוציאליים שתפקידם הוא לכתוב 'הערכות מסוכנות', כלומר המלצה לבית המשפט אם הגבר נגדו הוגש בקשה לצו הגנה, מסוכן.

"זה חוק חדש ואני מאמינה בו וחושבת שהוא יכול להציל לא מעט נשים. למנוע פגיעה באנשים זה סיפוק גדול", אומרת עו"ס זמיר. זמיר מודעת למורכבות שיש באיזוק האלקטרוני, שמתבצע באזור האפור שבין הגשת תלונה ובין הרשעה. שלילת זכויות אינה פרקטיקה שכיחה במדינת ישראל, ובכל זאת יש מקרים בהם היא הכרחית כדי לשמור על חיי אדם. "אני אומרת לעובדים שלי שהיד לא תהיה קלה על ההדק, כל הערכה חייבת להיות מבוססת".

הערכת המסוכנות שעו"ס זמיר והצוות שלה עוסקים בה היא פרקטיקה מורכבת. לאחר ראיונות ואיסוף נתונים, צריך העו"ס המטפל לקבוע האם רמת המסוכנות של האדם נגדו הוצא צו ההגנה היא גבוהה, בינונית או נמוכה. הסטטיסטיקה שפרסם משרד הרווחה והשירותים החברתיים לקראת יום המאבק מדברת על 109 הערכות מסוכנות בדרגה גבוהה מתוך 183 שהוגשו לבחינת העו"סים מתחילת שנת 2026. שאר התלונות סווגו כבינוניות ומיעוטן כנמוכות.

מדובר בעלייה של 165% במספר ההפניות שהגיעו לצוות של עו"ס זמיר לעומת שנת 2025, וזאת בזכות הקמפיין של פורום מיכל סלה, המעלה את המודעות לאפשרות העומדת בפני נשים החוות אלימות, להשתמש בצו ההגנה שיכול להפעיל את האיזוק האלקטרוני.

שנה וחצי עובד המערך בראשו עומדת עו"ס זמיר, ויש מקרה אחד שאיתו היא הולכת לישון, והוא כמו תמיד אצל אנשי המקצוע שהלב שלהם במקום הנכון, כישלון. "מרבית המקרים בהם נשים נרצחו בתקופה האחרונה לא היו מוכרים, לפחות לא לשירותי הרווחה. אבל יש לנו מקרה אחד של אישה שהיה פיקוח טכנולוגי, מצד בנה ובן הזוג לשעבר, והיא ביקשה להסיר את האיזוק. אחרי כמה חודשים היא הרגישה שוב מאויימת, היא פנתה למשטרה, ושם הציעו לה מקלט. היא פנתה לבית המשפט, שם נקבעה לה הערכה מחודשת ביום ראשון, אבל ביום שישי היא נרצחה".

"המקרים שאתה הולך לישון איתם זה המקרים הקיצוניים, המקרה הזה טלטל את העובדים ואותי", אומרת עו"ס זמיר. "מה שחשוב לי זה שהעובדים ילכו עם האמת שלהם, שלא יחששו מהתגובה של הצדדים. שיעשו את העבודה ללא מורא, וגם שיזכרו שהאחריות שלנו מוגבלת". הצוות של עו"ס זמיר אוחז בשני כובעים, גם מעריך מסוכנות וגם מגייס, כלומר, מנסה לשכנע את אותם אנשים המגיעים אליו להערכה להיכנס להליך שיקומי של טיפול.

"הערכת מסוכנות בינונית מעידה על אינדיקציות להתנהגות אלימה אבל אין כאן מסוכנות בטווח המיידי. אני יכולה לציין מה עלול להקפיץ את רמת המסוכנות. המטרה היא לגייס את הגברים לטיפול כדי להפחית את רמת המסוכנות, אבל זה מערך שלא פועל עדיין באופן מלא", אומרת עו"ס זמיר. חליפת הטיפול שתופרות העו"סיות הנפגשות במקרים יכולה להיות מורכבת משלל מענים, אבל העובדה שהגבר האלים מחויב להגיע לראיון הערכת המסוכנות, מאפשרת למערכת לנתב אותו לטיפול ולא רק להגבלות.

נכון להיום ישנם 70 מאוזקים מתוך ה-100 האפשריים, "אני בטוחה שיש יותר מהמקרים האלו", אומרת עו"ס זמיר. "אבל החוק קבע תנאים מקדימים ואם היתה לנו אופציה, מבחינת תקציב וכוח אדם, לעשות יותר הערכות, אני מאמינה שיותר אנשים יופנו. אני בטוחה שיש יותר אנשים שזקוקים לזה. הייתי רוצה שכמה שיותר אנשים שחווים אלימות, יידעו שיש כתובת, שיפנו, שלא יפחדו, ככל שיפנו יותר יהיו פחות מקרים".