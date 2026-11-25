מזג האוויר היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. בבוקר צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. הלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית.

הטמפרטורות החזויות: תל אביב 23-17 מעלות, ירושלים 18-11, חיפה 22-17, באר שבע 22-12, צפת 18-11, טבריה 24-16 ואילת 27-17.

מזג האוויר מחר (חמישי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון. תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה ברוב האזורים. אחר הצהריים הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך החוף.

בשישי יהיה בהיר עד מעונן חלקית בעננות בגובה רב. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון. תחול עליה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ.

בשבת יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב ובינוני. תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה.