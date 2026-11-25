נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר בריאיון ל"וושינגטון פוסט" כי המלחמה מול איראן ממומנת עד חודש ינואר – זאת בעודו מותח ביקורת על הדמוקרטים בקונגרס, המאיימים לעצור את העימות; לדבריו, מהלך כזה יהפוך "ניצחון מוחלט" ל"הפסד". תשובתו לגבי משך מימון המלחמה הייתה בתגובה לשאלה האם לוח הזמנים העומד לרשותו לביצוע תקיפות הולך ומצטמצם.

טראמפ הודה כי האפשרויות הצבאיות העומדות לרשותו עלולות להיות מוגבלות לאחר שהדמוקרטים ייטלו לידיהם את השליטה בקונגרס בחודש ינואר. עם זאת, הוא הביע תקווה שהם לא יביאו לסיומו של העימות – סיום שאותו כינה "מוקדם מדי".

לדברי טראמפ, המטרה של שינוי המשטר בטהראן אפשרית ככל הנראה, אך זו אינה מטרתו. לדבריו, "המלחמה הזו החלה ב-1979. אני לא התחלתי אותה, אבל הייתי הנשיא היחיד שהיה מוכן לגשת ולעשות את זה".