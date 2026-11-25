יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, אמר היום (רביעי) בריאיון לרשת ב' כי "עד סוף השבוע הבא אפשר להציג ממשלה עם רוב יהודי ברור" והוסיף כי "הח"כים מיהדות התורה קיבלו אור ירוק מהרבנים שלהם וזה מתקדם יפה מאוד". לדבריו, ניתן להציג עד סוף השבוע הבא ממשלה. זאת לאחר שליברמן ויו"ר מפלגת 'ישר' גדי איזנקוט נפגשו אמש (שלישי) וסיכמו על חתימת הסכם קואליציוני בין שתי המפלגות.

דקות לפני הודעת איזנקוט וליברמן, מפלגת הדמוקרטים הודיעה על הפסקת השיחות עם 'ישר'. בדמוקרטים נימקו זאת בהתקדמות במגעים להקמת ממשלת אחדות עם רה"מ בנימין נתניהו ובהסכמות עם הליכוד על הקמת ועדת הסכמות בנושא הרפורמה המשפטית.

היום צפויה פגישת מו"מ נוספת, חמישית במספר, בין ישר והליכוד להקמת ממשלת אחדות.