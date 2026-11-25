מתחילת שנת 2026 ועד סוף חודש אוקטובר נרצחו בישראל 24 נשים, מהן 17 על רקע מגדרי – כך עולה מנתוני שדולת הנשים בישראל שפורסמו השבוע לציון היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים שחל היום (רביעי). למרות ש-2026 עדיין לא הסתיימה, מדובר בירידה משמעותית משנת 2025, שבה נרצחו 45 נשים, מהן 37 על רקע מגדרי. מנתוני שדולת הנשים עולה ש-2025 הייתה שנת שיא של השנים האחרונות, ומספר הנשים שנרצחו עלה בעקביות מאז 2022, ולראשונה צפויה בו ירידה משמעותית.

נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו גם הם השבוע מעלים מספרים שונים מעט משדולת הנשים, ככל הנראה בשל פער בהגדרות. לפי הלמ"ס, ב-2025 נרצחו 46 נשים, שהיו 15% מכלל הנרצחים בישראל, וב-2024 נרצחו 35 נשים, שהיו 12.5% מכלל הנרצחים.

עוד עולה מנתוני הלמ"ס ש-73% מהפונים והמדווחים למשטרה על אלימות מכל סוג שהוא הן נשים, ו-27 גברים. זאת על סמך 315,921 פניות בסך הכול. מבין הפניות למשטרה על אלימות, 272,495 (86.3%) מכלל הפניות/הדיווחים עסקו באלימות במערכת יחסים זוגית על סוגייה השונים (נפשית, כלכלית, פיזית, מינית ומשולבת). מתוכן 69% היו של נשים, ו-31% של גברים. 72.9% מהפניות שהתקבלו היו מסוג אלימות נפשית, מתוכם 64% היו של נשים ו-36% של גברים.

רק כ-45% מנפגעות האלימות ואיום באלימות דיווחו למשטרה

מנתוני סקר ביטחון אישי של הלמ"ס בקרב בנות 20 ומעלה, עולה שכ-504 אלף נשים (15.4% מכלל הנשים בנות 20 ומעלה) נפגעו מעבירות מסוגים שונים. הסקר חושף כי תופעת האלימות נגד נשים רחבה בהרבה מהמדווח למשטרה: 87.2 אלף נשים (2.7%) נפגעו מעבירת אלימות או איום באלימות. רק כ-45% מהנשים שנפגעו מעבירת אלימות או איום באלימות דיווחו למשטרה על הפגיעה.

כ-128.4 אלף נשים (3.9%) נפגעו מהטרדה מינית. מרבית הנפגעות מהטרדה מינית הן בנות 34-20, 7.5% מהנשים בקבוצת גיל זו. 94.5 אלף (74.3%) מכלל הנשים שנפגעו מהטרדה מינית, דיווחו כי נפגעו מחוץ למקום עבודתן, לעומת 32.7 אלף (25.7%) שדיווחו כי נפגעו במקום העבודה.