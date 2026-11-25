שר הביטחון, ישראל כ"ץ, דחה הבוקר (רביעי) את דבריו של יו"ר ועדת החוץ והביטחון ויו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, שהעלה אפשרות כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון מפעילים את המוסד, השב"כ וגופי ביטחון נוספים נגד ראשי גוש השינוי.

"ליברמן מאשים הבוקר אותי ואת ראש הממשלה נתניהו בהאשמה הזויה שאנחנו מפעילים נגדו ונגד חבריו את ראשי זרועות הביטחון של מדינת ישראל, דבר שהוא כמובן מופרך ולא נכון", אמר כ"ץ.

שר הביטחון הוסיף: "קיימת אחת משתי אפשרויות להתנהלותו: או שליברמן איבד קשר עם המציאות, כפי שעולה גם מאמירות אחרות שלו לאחרונה, או שהוא רוצה להרחיק את הדיון מהסכמתו לשבת בממשלה שנשענת על המפלגות הערביות תומכות הטרור בניגוד להבטחותיו ולכל ההתחייבויות שנתן וחזר ונתן, או ששתי האפשרויות גם יחד נכונות".

ליברמן: "אין הצדקה למתקפה ישראלית עצמאית בטווח המיידי"

דבריו של כ"ץ באו בתגובה להצהרה שפרסם ליברמן, ובה התייחס לאפשרות של תקיפה ישראלית באיראן ולפעילותם של נתניהו וכ"ץ.

"ההצהרות בדבר נשק כימי בידי איראן חמורות, אך מבחינה מודיעינית ומבצעית אין הצדקה למתקפה ישראלית עצמאית בטווח המיידי", אמר ליברמן.

בהמשך דבריו העלה ליברמן חשד בנוגע להפעלת גופי הביטחון נגד ראשי גוש השינוי. "לאור התנהלותם של השניים, לא אתפלא אם באחד הימים נגלה שהם הפעילו ומפעילים גם את המוסד, השב"כ וגופים אחרים נגד ראשי גוש השינוי", אמר.