השופטים במשפט נתניהו מציעים לפרקליטות לוותר על האישום בתיק 4,000, מצביעים על קשיים מהותיים בתיק 2,000 וקוראים להגיע להסדר טיעון בתיק 1,000. היועמ"שית אמרה שתבחן את הדברים.

בדיון היום (רביעי) בהשתתפות היועמ"שית אמרה השופטת רבקה פרידמן-פלדמן: "הצעתנו היא לשקול לוותר על האישום" בתיק 4000 שנוגע לשוחד בין נתניהו לבעלי בזק וואלה שאול אלוביץ', התיק החמור ביותר בו מואשם נתניהו. בנוסף האמרה כי יש "לשמוע טיעוני הצדדים" ביחס לתיק 2000 בו הואשם נתניהו שהציע לנוני מוזס להגביל את תפוצת ישראל היום בתמורה לסיקור חיובי – עסקה שלא יצאה לפועל. ו"להגיע לסיום והכרעה" בתיק המתנות מג'ימס פאקר וארנון מילצ'ן.

"נקודת המוצא היא שלאחר סיום עדותו של מר נתניהו, ההליך הגיע לצומת בה נכון לדעתנו לבחון כיצד יש להמשיך. לטעמנו, האינטרס הציבורי מחייב מחשבה מחדש" אמר השופטת.

לגבי האישום בשוחד אמרה השופטת שהוא נשען במידה רבה על עדותו של פילבר ששינה את גרסתו ולא מצאו ממצאים שמאששים אותה. גם את הטענה של 'היענות חריגה' לבקשות נתניהו באתר וואלה לא נמצאו מספיק ראיות, ולא ברור בכל מקרה אם נתניהו היה מודע לכך. "לגבי אישום זה, אנו מעריכים שסיכויי ההרשעה נמוכים, במידה המצדיקה לשקול את הדברים מחדש" אמרה השופטת.



לגבי תיק 2000, אמרה השופטת האם כתב האישום בכלל מצביע על עבירה של ממש. השופטת מוסיפה שהמדינה עוד לא שטחה את דיוניה בעניין – אך יש צורך "לזקק את הדברים" בשלב זה.

היועמ"שית שאחראית לניהול התיק אמרה בתגובה שתבחן את הדברין, וכי הם "פתוחים לבחון כל דבר ודבר, גם דברים שנבחנו בעבר".

כתב האישום נגד נתניהו כולל שלושה תיקים. בחמור שבהם, המכונה 'תיק 4000', הוא מואשם בשוחד, מרמה והפרת אמונים יחד עם בני הזוג שאול ואיריס אלוביץ', שהחזיקו בקבוצת בזק ובמסגרתה גם באתר החדשות 'וואלה'. לפי כתב האישום, נתניהו קידם במסגרת כהונתו כשר התקשורת אינטרסים שונים של קבוצת בזק, בהם היתר לאיחוד החברות בזק ויס, בתמורה לכאורה לסיקור חיובי שלו ושל בני משפחתו באתר וואלה.

תיק 1000 עוסק במתן טובות הנאה ומתנות (סיגרים ומוצרי יוקרה) שנתניהו ומשפחתו קיבלו לכאורה, ובצורה לא חוקית, מאיש העסקים ארנון מילצ'ן. אחת הסוגיות המרכזיות בתיק זה היא שאלת התמורה – האם קיבלו המשחדים לכאורה, תמורה למתנות אותן הם נתנו.

תיק 2000 עוסק בקשרי הון-שלטון-עיתון. החשדות הן ביחס לתיאומים בין מו"ל 'ידיעות אחרונות' ארנון (נוני) מוזס וראש הממשלה נתניהו. במסגרת השיחות שהוקלטו בין השניים על ידי הרו, נידונו הגבלות שונות על העיתון 'ישראל היום' בבעלות מקורבו של נתניהו שלדון אדלסון, בתמורה לסיקור אוהד בעיתונו של מוזס.