ישראל הפכה בשנים האחרונות ליעד ההגירה השני בגודלו עבור מהגרי עבודה מתאילנד, עם למעלה מ-41 אלף עובדים על פי נתוני משרד העבודה התאילנדי, ויותר מ-60 אלף לפי הערכות ארגוני הסיוע בישראל. ואולם, בעוד שבענף החקלאות הצליח ההסכם הבילטרלי שנחתם בין המדינות ב-2012 לבלום את תופעת דמי התיווך, הרי שבענפים החדשים שאליהם הורחבה הבאת העובדים, ובהם בנייה, תעשייה, מסעדנות ומסחר, משלמים העובדים סכומים של 11 עד 12 אלף דולר רק כדי להגיע לארץ. סכומים אלה כובלים אותם למעסיקיהם ומותירים אותם חשופים לניצול.

הנתונים המטרידים הללו עלו השבוע בכנס שנערך בבנגקוק לרגל פרסום נייר מדיניות חדש של מרכז ההגירה (MMC-JRU) במכון לחקר אוכלוסייה וחברה באוניברסיטת מהידול בתאילנד, הקורא לרפורמה מקיפה במנגנוני גיוס העובדים התאילנדים לחו"ל ולאימוץ מדיניות של אפס דמי תיווך.

על פי נתוני משרד העבודה התאילנדי המוצגים במסמך, נכון למרץ 2026 עבדו מחוץ לתאילנד 226,605 אזרחים תאילנדים. ישראל היא יעד ההגירה השני בגודלו עבור עובדים מתאילנד, עם 41,639 עובדים, שנייה רק לטאיוואן (86,907 עובדים), ולפני דרום קוריאה (29,618), יפן (21,421) ומלזיה (9,810). מדי שנה מביעים בין 90 ל-110 אלף אזרחים תאילנדים עניין ביציאה לעבודה מחוץ למדינה, בעיקר בשל פערי השכר ויוקר המחיה.

החוקרות הראשיות שחיברו את נייר המדיניות, רינה טאדי ופרופ' חבר ד"ר סודארת מוסיקאוונג מאוניברסיטת מהידול, הצביעו על כך שגם כאשר קיימים ערוצי הגירה רשמיים, הליכים בירוקרטיים מורכבים, היעדר התאמה בין כישורי העובדים לדרישות המעסיקים וחוסר מוכנות מוקדמת דוחפים מהגרי עבודה רבים לערוצי תעסוקה בלתי פורמליים או למתווכים פרטיים. התוצאה היא תשלום דמי תיווך וגיוס מופרזים עוד לפני היציאה מתאילנד, שלעיתים קרובות אינם מוחזרים גם אם העובד לא שובץ לבסוף לעבודה. בנוסף, הדו"ח מתריע מפני תנאי עבודה לא בטוחים, שעות עבודה מופרזות, מגורים בלתי ראויים, קשיים בקבלת טיפול רפואי והיעדר מנגנונים שיאפשרו לעובדים לתבוע שכר מולן או פיצויים לאחר שכבר שבו למולדתם.

ההסכם הבילטרלי בישראל: הצלחה בחקלאות, הפקרות בענפים החדשים

בפאנל שנערך במסגרת הכנס השתתפה באמצעות הזום עו"ד אורית רונן, מנהלת מחלקת מהגרי עבודה בעמותת 'קו לעובד', שהציגה תמונת מצב מורכבת על המתרחש בישראל. לדברי רונן, בעוד שמספר הפניות של עובדים תאילנדים לעמותה זינק בשנה האחרונה ביותר מ-20% ועמד על למעלה מאלף פניות, ניכר פער דרמטי בין עובדי החקלאות לבין העובדים שהובאו בשנים האחרונות לענפי הבנייה, התעשייה, המסעדנות והמסחר.

לדבריה, בישראל מועסקים כיום למעלה מ-60 אלף עובדים תאילנדים, רובם המכריע בענף החקלאות, שבו הם מהווים כ-95% מכלל מהגרי העבודה, לצד כ-10 עד 15 אלף עובדים בענפים האחרים. "יש הבדל משמעותי בין העובדים שמגיעים לחקלאות לאחרים", הסבירה רונן. "עובדי החקלאות מגיעים במסגרת הסכם בילטרלי (ממשלה לממשלה) שנחתם בשנת 2012, והוא מהווה הצלחה משמעותית מאוד במניעת גבייה של דמי תיווך. אולם בסקטורים האחרים אין הסכמים בילטרליים, ואנו עדים לכך שהעובדים משלמים סכומים אדירים שמגיעים ל-11 ואף 12 אלף דולר רק כדי להגיע לכאן".

רונן התריעה כי החוב הכבד שנוטלים העובדים בענפים הלא מוסדרים הופך אותם לפגיעים במיוחד: "החוב מותיר אותם תלויים לחלוטין במעסיק משום שהם חייבים להחזיר הלוואות מדי חודש, ולכן הם חוששים להתלונן או לעזוב מקומות עבודה פוגעניים". עוד ציינה כי עובדים רבים מדווחים על מצג שווא לפני הגעתם: מבטיחים להם עבודה בתעשייה בשכר גבוה, אך בפועל הם נשלחים לעבודות ניקיון או בניין בשכר נמוך וללא היתרים מתאימים.

לדבריה, כ-20% מהעובדים התאילנדים בישראל שוהים כיום ללא אשרה תקפה, לעיתים משום שעזבו מעסיק פוגעני ולא הצליחו למצוא מעסיק חלופי בהיעדר מנגנוני השמה נגישים בשפתם, ולעיתים משום שתוקף האשרה שלהם פג. מצב זה מותיר אותם ללא ביטוח בריאות וחשופים לניצול. רונן גם חשפה מקרים חמורים של החזקת דרכונים בניגוד לחוק, ואף שתי תלונות של מהגרות עבודה מתאילנד שהובאו לכאורה לעבודה בתעשייה, אך נכלאו בבתים פרטיים, דרכוניהן נלקחו מהן והן הועסקו במשק בית מסביב לשעון בתנאי עבדות. לסיום, קראה רונן להסדיר את הגעתם של כלל מהגרי העבודה לישראל באמצעות הסכמים בילטרליים שיגנו עליהם מפני גביית דמי תיווך.

"השכר הגבוה ביותר הוא בישראל, אבל שם גם הסיכון הגבוה ביותר"

פרופ' אמריטוס סופאנג צ'נטוואניץ' מאוניברסיטת צ'ולאלונגקורן, לשעבר מנהלת מרכז המחקר האסייתי להגירה, הצביעה בכנס על הדילמה המרכזית של מדיניות ייצוא העבודה התאילנדית. לדבריה, בעוד שטאיוואן קולטת את מספר העובדים הגדול ביותר, היא מציעה להם את השכר הנמוך ביותר, ואילו ישראל מציעה את השכר הגבוה ביותר. "זה מייצר דילמה: לשלוח עובדים למדינה עם שכר גבוה כמו ישראל, אך כזו שבה הסיכונים גבוהים יותר, למשל עבודה סמוך לרצועת עזה, שבה לצערנו עובדים תאילנדים שילמו בחייהם", אמרה. צ'נטוואניץ' קראה לממשלת תאילנד להשקיע בהכשרה מקצועית ובשדרוג מיומנויות העובדים, בדומה למודלים בווייטנאם ובסינגפור, כדי שיוכלו להשתלב בעבודות מקצועיות ובטוחות יותר.

במהלך הכנס נשמעו גם עדויות קשות מצד נציגי איגוד מהגרי העבודה התאילנדים (MWUT). מליוואן אתאנו, מזכירת האיגוד וקוטפת פירות יער לשעבר בפינלנד, סיפרה כי יצאה לעבודה בהכשרה ובפיקוח של משרד העבודה התאילנדי, אך הועסקה 77 ימים ברציפות ללא ימי מנוחה, וקיבלה בסוף העונה כ-200 עד 300 יורו בלבד, במקום 200 אלף באט שהובטחו בחוזה. לדבריה, היא נותרה בחוב של יותר מ-600 אלף באט, וכאשר פנתה לקרן הסיוע הממשלתית בתאילנד, נדחתה בטענה שחלפה תקופת ההתיישנות בת השנתיים, אף שהטיפול בתלונתה התעכב במשך ארבע שנים במשרדי הממשלה.

ג'וניה יימפרסרט, הרכזת הבינלאומית של האיגוד ומחברת הספר "פירות יער מדממים", הוסיפה כי מתוך 831 תלונות שהגיש האיגוד למשרד העבודה התאילנדי בגין הפרות זכויות וסחר בבני אדם, התקבלה תשובה ב-55 מקרים בלבד, ואף עובד לא זכה לפיצוי בפועל. מנגד, נציג מחלקת התעסוקה במשרד העבודה התאילנדי, סת'ינפונג לאוהסירי, ציין כי המשרד מפקח על נתיבי ההגירה, בוחן חוזי עבודה מראש ופועל להרחיב את הסכמי העבודה הבילטרליים למדינות נוספות באירופה ובמזרח התיכון.

המלצות המחקר: פיקוח מוגבר ושיתוף פעולה עם איגודים מקצועיים

נייר המדיניות של אוניברסיטת מהידול מציע שורה של צעדים לרפורמה במערכת הגירת העבודה, ובראשם תיעדוף הסכמי גיוס ישירים ובילטרליים בין ממשלות (G-to-G) וצמצום התלות במתווכים פרטיים. במקרים שבהם הגיוס נעשה מול המגזר הפרטי (G-to-B), ממליצות החוקרות להגביל את ההתקשרות למעסיקים בינוניים וגדולים העומדים בסטנדרטים מחמירים של זכויות עובדים. במקביל, קורא המסמך לאמץ את מדיניות "אפס דמי גיוס" בהתאם לאמנות ארגון העבודה הבינלאומי (ILO), כך שעלויות הגיוס, ההכשרה וההשמה יוטלו על המעסיקים בלבד ולא יובילו לשעבוד העובדים לחובות עוד בטרם יצאו לדרך.

עוד ממליץ הדו"ח להרחיב את שיתוף הפעולה עם איגודי עובדים וארגוני חברה אזרחית במדינות היעד כבר משלב טרום היציאה, כדי שיוכלו ללוות עובדים הנקלעים למצוקה או להלנת שכר, לצד תגבור מערך הנספחים לענייני עבודה בשגרירויות. במישור המקצועי, מציעות החוקרות להשקיע בלימודי שפה ובהכשרות טכנולוגיות ומקצועיות בשיתוף משרד החינוך התאילנדי, וכן לבנות תוכניות לשילובם המחודש של העובדים בשוק העבודה המקומי עם שובם לארץ. כדי ליישם צעדים אלה, קורא המחקר להקים צוות עבודה רב מגזרי שיכלול את משרדי העבודה, החוץ, המשפטים והרווחה בתאילנד, לצד ה-ILO, ארגוני עובדים ואקדמיה, ויקדם בין היתר מנגנונים בינלאומיים שיאפשרו לעובדים לתבוע פיצויים ושכר מולן גם לאחר שכבר חזרו למולדתם.