שר הבריאות, הרווחה והביטחון החברתי והתיירות, חיים כץ, הודיע כי הוא מסיים את תפקידו כשר הבינוי והשיכון. במכתב ששלח לרה"מ, בנימין נתניהו, הודה לו על האמון שנתן בן ועל ההזדמנות לקדם את הגדלת היצע הדיור ואת פיתוח ההתיישבות ברחבי מדינת ישראל.

במכתב פירט כץ את הישגיו כשר הבינוי והשיכון בהסכמי גג, בתוספת יחידות דיור חדשות ובהשקעה בפיתוח עירוני, בתשתיות, בכבישים ובינוי מוסדות ציבור. לדבריו, קבע עדיפות בדיור למשרתי מילואים, בדגש על לוחמים, בתוכנית "דירה בהנחה", לצד מתן הנחה של במחיר הקרקע במכרזים ייעודיים ותיעדוף של אלפי יחידות דיור בשכירות ארוכת טווח מסובסדת.