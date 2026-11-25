עו"ד אייל ידין נבחר היום (רביעי) ליו"ר איגוד התחבורה בהסתדרות. ידין, בן 46, מכהן בתפקיד מסוף 2022, ונבחר לתפקיד בפעם השנייה בוועידת האיגוד. בדבריו בוועידה הוא התחייב להגן על זכויות העובדים מול האינטרסים הכלכליים של ההנהלות, להיאבק באלימות נגד עובדי התחבורה ולהרחיב את האיגוד.

יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד בירך את ידין: "אתה מהווה דוגמא איך ראש איגוד צריך להתנהל, איך נכון לעבוד עם העובדים ועם הצוותים. אני גאה בכל מקומות העבודה של האיגוד המופלא הזה באוויר בים או ביבשה. אתם עושים עבודת קודש בכל מצב. בהובלת יו"ר האיגוד שלכם אני מאמין בדרך שאתם הולכים, בשותפות ובהובלה. אנחנו מטפלים בכל מקומות העבודה של האיגוד, מודעים ללחצים שמופעלים עליכם ומסייעים בכל מה שצריך כדי לקדם את העובדים, לפתור בעיות שעולות וליצור הזדמנויות להצלחה. אנחנו נמשיך לתת את המעטפת הנכונה ולסייע לכם לעמוד בנטל. אתם אחד האיגודים הטובים שיש בהסתדרות ואתם גאווה להסתדרות ולבית שלנו".

עם בחירתו אמר ידין: "אנחנו צריכים לשאול איך נגיע לאחרון העובדים ונדאג לו. איגוד עובדי התחבורה הוא אחד הגדולים בהסתדרות. יש לנו הרבה כוח והשאלה מה אנחנו עושים איתו. המטרה שלנו היא לראות את החברות מוצלחות, העסקים פורחים, השירות משתפר ויש לעובדים הזדמנות להתפתח ולהצליח. איך עושים גם וגם? מה תפקיד הוועד? התשובה היא שותפות אמיתית. הוועד לא רק אחראי לרווחה ושי לחג, הוועד צריך לדאוג שההנהלה לא פועלת בניגוד לעובדים ושהיא דואגת לאינטרסים שלהם. אנחנו רוצים לייצר מעגל שהחברה מצליחה בזכות העובדים שלה והעובדים מצליחים בזכותה."

עם זאת אמר ידין, "לא נבלבל בין שותפות לחולשה". לדבריו, "ראינו את זה במאבק להכניס את וויזאייר לישראל. תחרות זה דבר מבורך, אבל היא צריכה להתקיים בתנאים הוגנים. ראינו את זה בחברה כמו נמל הדרום, בתבל מטרו ובדן כשהגענו להסכמים מוצלחים. כשהעסק מרוויח, גם העובדים צריכים להרוויח מההצלחה".

ידין התייחס להצלחת האיגוד למנוע את תוכנית האוצר להפרטת חלקים מרכבת ישראל: "יש מי שחושב שאפשר להציג את ההפרטה כפתרון קסם ולפרק תשתיות לאומיות. אנחנו בעד שיפור ויעילות אבל העובדים לא יהיו שעיר לעזאזל, והמהלך לא יקרה שם מעל הראש של העובדים, ואנחנו נילחם על זה. אנחנו מאמינים בשותפות אבל לא מפחדים מהמאבק".

עוד התייחס ידין למאבק באלימות נגד עובדים: "ההצלחה שלנו לא תימדד רק במספר ההסכמים אלא במספר העובדים שאנחנו מצליחים להגיע אליהם בעוד מקומות, לתת להם תנאים וסביבת עבודה בטוחה. המאבק באלימות נגד העובדים שלנו הוא בסדר עדיפות עליון. המציאות הזו חייבת להשתנות ונמשיך לפעול כדי להגן עליכם. לחזור הביתה בשלום זו לא הטבה, אלא זכות בסיסית".

נושאים נוספים שהציב ידין הם הקידום המקצועי וקידום נשים. "הקמנו עמותה לקידום מקצועי שתיתן לעובדים הכשרות, השתלמויות ופעילות רווחה לעובדים. השקעה בעובדים היא השקעה בעתיד האיגוד כולו". על קידום נשים אמר: "אני רוצה לראות יותר נשים אצלנו בוועדים, בהתנהגות, סביב שולחנות הדיונים. זו לא רק שאלה של שוויון אלא שאלה של איכות ההנהגה שלנו".

יו"ר האיגוד התייחס לתפקיד האיגוד כמקום שמקדם שותפות בתוך השסעים החברתיים: "אנחנו חיים בתקופה בה השיח הוא של מחנות וצדדים. האיגוד הוא תמונת מראה של החברה הישראלית – יש אצלנו יהודים וערבים, חילונים לדתיים,מכל המגזרים והדתות באותם נמלים, אוטובוסים ורכבות. כולם רוצים להתפרנס בכבוד, לחזור הביתה בשלום, לגדל את ילדנו ולבנות עתיד טוב יותר ואת זה נעשה יחד. אנחנו צריכים לבחור לא לפחד ולהסתגר אלא להכיר ולעבוד יחד. אנחנו מוכיחים את זה ביום יום באיגוד".

ידין הודה ליו"ר ההסתדרות בר-דוד ולהנהגת ההסתדרות: "אנחנו הולכים יחד הרבה מאד שנים ואני פה בזכותך. שינית את השיח בעולם העבודה הישראלי והיום השיח הוא מקצועי של הידברות ושותפות לא רק מאבקים, שצריך לאחד שורות ולהיות יחד מתוך דרך משותפת. ועדי העובדים בזכותך רואים עצמם שותפים אמיתיים בעיצוב מקום העבודה שלהם. תודה לחברי הנהגת ההסתדרות, ליו"רי איגודים וראשי מרחבים שהגיעו, תודה לרועי יעקב מ"מ יו"ר ההסתדרות שעושה עבודת קודש בליווי שלנו גם ביום יום וגם בקשר עם הכנסת, לאבי יחזקאל יו"ר אגף ארגון ומרחבים ולכל המכובדים הנוספים".

מ"מ יו"ר ההסתדרות, רועי יעקב: "אני מברך את כל מי שהגיע לכאן. אייל ידין הצלחת לקחת איגוד מאד מורכב ומסובך וליצור גאוות יחידה ולהבין איך האיגוד הזה הוא גאווה לעובדים ולהסתדרות. עובדי איגוד התחבורה הם התשתית של המשק – התחבורה, היום יום של כל אחד מאיתנו בדרך לעבודה, לחופשה, הביתה. אנחנו לא תמיד רואים את העובדים האלה לצערי הם שקופים לרוב. ראינו את ההתמודדות של העובדים בתקופת המלחמה, אלעל וארקיע שהביאו אנשים מחו"ל למשל. יש פה עובדים נפלאים שצריך לדאוג להם ולהשקיע משאבים בהצלחה שלהם.

"למרות השנה הקשה שההסתדרות עברה, אתם העובדים מחזיקים את היסודות של המשק הישראלי. המאבק והניצחון נגד הפרטת הרכבת בחוק ההסדרים בשנה שעברה זו דוגמא לכוח הזה. לצד כל זה אנחנו מקדמים ויש פה הרבה הסכמים פורצי דרך, יש פה רשימת הישגים מדהימה שאי אפשר אפילו להתחיל למנות. ההסתדרות היא גם ארגון חברתי ויש לה סל שירותים עשיר לעובדים, ואתם מוזמנים להשתמש בכל הכלים האלה לטובת העובדים.

יעקב בירך את יו"ר ועד עובדי רשות שדות התעופה, פנחס עידן: "הוא מורנו ורבינו בתחום האיגוד המקצועי. נוהגים לתקוף אותו הרבה על דברים שהוא עושה למען העובדים, והוא יכול להיות מודל לאיך לדאוג לעובדים".

יו"ר אגף מרחבים בהסתדרות, אבי יחזקאל: "יש לנו הרבה שיתופי פעולה בין האיגוד למרחבים. להיות יו"רי ועדים באיגוד התחבורה זו עבודה קשה ומורכבת. אני מאחל לכם הרבה שנים של עשייה מבורכת ודאגה לעובדים".