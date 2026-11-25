"סכנה ממשית לקיצוץ קשה": במנהלות השיקום ומועצות הצפון והעוטף חוששים שבהיעדר ממשלה מתפקדת, הפגיעה המסתמנת בתקציבי השיקום, שצפויה לצאת לפועל כבר בשבוע הבא, בלתי נמנעת.

בכירים במנהלות השיקום מסרו ל'דבר' שהקיצוץ על סך 300 מיליון שקלים בתקציבי מנהלות הצפון צפוי לצאת לפועל כבר בשבוע הבא, וזאת לאחר שאף גורם בכיר בממשלה לא הביע נכונות להתערב במשבר. "המצב יצא משליטה והוא חמור מבעבר. אנחנו בלי ממשלה מתפקדת ובמשבר פוליטי. הולך להיות פה קיצוץ כואב בתקציבים קריטיים", כך מוסר ל'דבר' מקור בכיר.

נכון להיום, מנגנון הקיצוץ הרוחבי בכל משרדי הממשלה, שהוחלט עליו עוד באוקטובר האחרון לא יפסח על תקציבי השיקום, המבוזרים בין המשרדים השונים, וייגרעו 160 מיליון שקלים ממנהלת תקומה האחראית על רשויות העוטף ו־140 מיליון שקלים ממנהלת תנופה, האחראית על רשויות הצפון. במועצות האזוריות מדווחים שאם שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', שטרם הגיב לפרסומים על הקיצוצים, לא יתערב – כבר מהשבוע של חנוכה ייפגעו תקציבי רווחה, חינוך וכספים ייעודיים להשקעה בתשתיות. מדובר בהערכות כלליות בלבד שכן גם עכשיו אין ודאות אילו תקציבים בדיוק ייפגעו, דבר המכניס את כל מערכת השיקום לחוסר ודאות.

"קיבלנו את ההודעה על הקיצוץ בהפתעה גמורה, הבטיחו לנו והאמנו שהמנהלות מוחרגות מקיצוצים", אומר ל'דבר' ראש מועצת גליל עליון, אסף לנגלבן, בהתייחסות להבטחות המפורשות של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר במעמד העברת חוקי המנהלות ואישור התקציבים בשנה האחרונה, אז נאמר לראשי הרשויות שהממשלה תגבה את הרשויות ותדאג לפצות על כל קיצוץ. "נוצר פה תקדים לשרשרת קיצוצים עתידיים. 150 מיליון שקלים היום, 150 מיליון שקלים בהמשך השנה ועוד 150 מיליון שקלים בשנה הבאה. כל הזמן יש צרכים ביטחוניים ואנחנו עובדים עם תוכניות שיקום ארוכות טווח – בסוף נמצא את עצמנו עם מיליארד שקלים פחות".

בניגוד לדימוי המקובל, ה'ביטוח מפני קיצוצים' שהובטח למנהלות אינו מנגנון אוטומטי ש'דוחק' מעליו קיצוצים אלא החלטה של הממשלה, ובמקרה של המנהלות – של ראש הממשלה ושר האוצר, למצוא מקור תקציבי שיכסה על הקיצוץ הרוחבי, העומד הפעם על 4.9% מסך תקציבי המשרדים וחולש באופן אוטומטי על כל התקציבים, בלי התחשבות בצרכים השונים.

בדיקת 'דבר' מצאה שמאז אפריל 2024, תוכניות השיקום עמדו בסכנה של קיצוצים ישירים. לפחות ב-12 פעמים ועוד בשלוש פעמים בהן מימון צרכים ייחודיים לתושבים שהיה צריך להגיע מתקציבים נפרדים – נטען שימומן מכספי המנהלות. כך למשל כמעט 2 מיליארד שקלים עברו לנתיבות ואופקים, עשרות מיליונים שקלים נלקחו מהמנהלות למענקים וסיוע לרשויות שהיו אמורים להגיע מהתקציבים השוטפים של המשרדים ומומנו צורכי מלחמה כלליים – האחרון שבהם גזר קיצוץ של 150 מיליון שקלים במרץ האחרון בגלל העלויות הכבדות של מבצע עם כלביא.

ברוב המקרים, הקיצוצים לא קרו לבסוף בהתערבות שר האוצר והשר לשיקום הצפון והעוטף, זאב אלקין, אך בגלל המצב הפוליטי המיוחד, החשש הוא שממשלת המעבר לא תספיק להתערב בעניין והקיצוצים ייכנסו לתוקף באופן אוטומטי כבר ביום שלישי. "המצב הפוליטי מטריד את כל העם, ובמיוחד אותנו. הציפייה שלנו היא שכל מפלגות הבית יתערבו בדחיפות", אמר לנגלבן. "גם לגוש השינוי וגם לליכוד יש אחריות. בוועדות, בהסכמים הקואליציוניים שנחתמים – צורכי יישובי הגבול צריכים להיות בראש סדר העדיפויות".