הצעת החוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית אושרה היום (רביעי) בקריאה טרומית בכנסת ברוב של 65 מצביעים מול 50 מתנגדים ותועבר לוועדה המסדרת של הכנסת להמשך הליך החקיקה.

הצעת החוק הונחה על שולחן הכנסת בידי ח"כ אורית פרקש הכהן (ביחד) בתחילת השבוע. אם תעבור את כל שלבי החקיקה, היא תאפשר לכנסת להורות לנשיא בית המשפט העליון לבחור חברים לוועדה גם ללא החלטת ממשלה, ובפועל להתחיל בחקירת 7 באוקטובר.

על פי הצעת החוק, הוועדה תכלול 5 חברים, שיחקרו את הגורמים שהובילו לטבח ואת המלחמה שפרצה בעקבותיו, החל מסיום מבצע צוק איתן (26 באוגוסט 2014) ועד להשבת גופת החלל החטוף האחרון (26 בינואר 2026). בחלוף שנה מיום הקמתה הוועדה תחויב בפרסום דו"ח חלקי. עלות הליך החקירה צפוי לעמוד על כ-7 מיליון ש"ח.

"ברגע שההצעה תעבור אנחנו נתחיל לרפא את הפצע והפתוח והמדמם", אמרה מעל במת הכנסת ח"כ פרקש הכהן רגע לפני תחילת ההצבעות. "זה יהיה רגע מרגש, עצוב ומשמח כאחד כי לכולנו מגיעות תשובות, לכולנו מגיע לחקור מה קרה לנו. זו התחלה של תיקון לכל אזרחי ישראל".

"הצעת החוק הזו לא תביא לבדיקה של מה קרה במחדל", אמרה שרת התחבורה, ח"כ מירי רגב מטעם המתנגדים. "הם רוצים שמי שיחקור זה בית המשפט העליון שקיבל החלטות נגד היכולת המבצעית של חיילי צה"ל ושל המפקדים". יש לציין שחברי הממשלה הנוכחיים יכלו להקים ועדת חקירה, גם בהרכב ששופטים לא מעורבים בבחירתו (ועדת חקירה ממשלתית). ראש הממשלה בנימין נתניהו בחר רק בינואר האחרון להתחיל בהליך חקיקה ארוך ומורכב לטובת אפשרות לוועדת חקירה מסוג אחר (ועדת חקירה לאומית), אך תהליכי החקיקה לא הבשילו לכדי חוק בר-קיימא.

בדברי הפירוט לחוק הנוכחי, נכתב שוועדת החקירה תבחן את גיבוש תפיסת הביטחון, יחסי העבודה בין הדרג המדיני לצבאי והמחדל המודיעיני. לגבי המלחמה מוצע בין היתר לבחון את האופן שבו גובשו מטרות המלחמה, את התמיכה במשפחות החטופים, את ההסברה בעולם ואת השאלה מדיניות צה"ל תואמת את הדין הבינלאומי. הסעיף האחרון עורר זעם בקרב גוש הימין, בטענה שהוועדה יכולה, פוטנציאלית, לחקור את חיילי צה"ל על פשעי מלחמה.

"תודה למי שהבטיח וקיים. חבל שלקח כל כך הרבה זמן להגיע לצעד הראשון", נמסר מ'מועצת אוקטובר', המאגדת משפחות נפגעי 7 באוקטובר שדורשות ועדת חקירה ממלכתית. עשרות ממשפחות המועצה ישבו ביציע הכנסת בזמן ההצבעה ומחאות כפיים עם העברת החוק. במועצה הוסיפו: "עכשיו אנחנו מצפים להשלמת החקיקה בהקדם. המשפחות והציבור כולו זכאים לדעת מה הוביל לטבח 7 באוקטובר, מי נושא באחריות ומה צריך לתקן כדי שאסון כזה לא יחזור".