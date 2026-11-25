הצעת חוק של ח"כ ינון אזולאי (ש"ס), שביקשה להקפיא את מעצריהם של כל העריקים לפני גיוס עד לתום תקופת ממשלת המעבר, נפלה היום (רביעי) בהתנגדות גוש השינוי. מליאת הכנסת דחתה את הצעת החוק ברוב של 63 מתנגדים מול 49 תומכים.

ההצעה נחשבה מקלה יחסית, בכך שביקשה הקפאה עד לתום ממשלת המעבר. עם זאת, בקשתה לחול על כל המלש"בים הייתה עלולה להוביל לחודשים ארוכים ללא אכיפה של עריקות מצה"ל מכלל המגזרים.

בסיעת ש"ס הגיבו: ״איזנקוט, ליברמן וחבריהם בגוש השמאל, שמפזרים הבטחות רמות על כוונתם להסדיר את מעמדם של בני הישיבות, הצביעו היום נגד הצעת החוק הבסיסית להפסקת המעצרים עד לכינון ממשלה חדשה. הם בוחרים להמשיך ולהתעמר בלומדי התורה ולתפוס אותם כבני ערובה לצרכים פוליטיים. כל מילה נוספת מיותרת".

בהמשך נדחתה ברוב של 62 מול 50 גם ההצעה של ח"כ מאיר פרוש ואליקים שטארק (יהדות התורה) שנחשבת לנוקשה יותר בבקשה להקפיא את כל מעצרי בני הישיבות העריקים לשנה, אך מתמקד בבני ישיבות מתוך ההנחה שלא יחוקק חוק שמסדיר את מעמדם תוך שנה.