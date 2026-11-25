ההשפעות של שירות המילואים המתמשך על הכלכלה ועל שוק העבודה הולכת ומתבהרת: העלות התקציבית של השירות תופחת למאות מיליארדי שקלים, והמשרתים נפלטים מלימודים אקדמיים ומשוק העבודה. לפי הערכה חדשה של משרד האוצר, העלות התקציבית המצטברת של שירות המילואים מגיעה ל-115 מיליארד שקלים עד סוף השנה, והעלות הכלכלית העקיפה מגיעה כבר ל-167 מיליארד שקלים. העלות הכלכלית המצטברת עשויה להגיע בתוך ארבע שנים ליותר מ-200 מיליארד שקלים, ובתרחיש של גיוס מילואים נרחב ליותר מ-300 מיליארד שקלים.

על פי נתוני אגף התקציבים, היקף שירות המילואים כיום גבוה פי 7 עד 10 מאשר בשגרה טרום המלחמה. בתחילת המלחמה הגיע ההיקף לפי 31, ובמערכות הלחימה עם איראן ומבצעי 'חיצי הצפון' בלבנון ו'מרכבות גדעון' בעזה הוא עמד על פי 15 עד 20. שירות מילואים שונה באופיו משירות סדיר, ומצריך יותר ימי התארגנות, הכשרה, ועיבוד. באוצר מעריכים כי גיוס גדוד סדיר אחד יכול להחליף שישה עד תשעה גדודי מילואים.

בדיון מיוחד בוועדת הכספים שנערך היום (רביעי) הוצפה הפגיעה במשרתי המילואים. שיעור התחלת הלימודים בגילים 23–26 בקרב גברים יהודים (עיקר משרתי המילואים) צנחה. נוסף על כך, יותר ויותר צעירים משתחררים ולא משתלבים בעולם העבודה: שיעור המשתתפים הצעירים בכוח העבודה ירד מ-61% ל-21%. "מדברים על עשור אבוד בהקשר של צמיחה, אבל ייתכן שיש פה עשור אבוד בהקשר של דור שנפגע משירות מילואים מתמשך", מזהירה שירה עמיאל בן אבא מאגף התקציבים באוצר.

"אפשר להכיל שנה אחת עם 90 ימי מילואים, אבל שלוש שנים וכנראה יותר, זו כבר פגיעה לטווח הרחוק", אמרה עמיאל בן אבא בוועדה, "אנחנו מכירים צעירים שמסיימים לימודים ולא נכנסים לעבודה, או כאלה שמתחילים את שנת הלימודים השלישית בפעם השלישית. אין לנו גם דרך לכמת את מי שלא מקבלים קידום, לא מתקבלים לעבודה, או מפוטרים בגלל השירות המתמשך".

אחת הבעיות המרכזיות שצוינו היא ההסתמכות המתמשכת על צו 8, במקום צווי זימון שגרתיים. מספר הימים המרבי המותר בחוק לשירות מילואים נמוך מהצורך, כך שמשרתי המילואים מזומנים בצו 8 לא רק בעיתות חירום, אלא גם בשגרת הלחימה הנוכחית. התוצאה היא אי וודאות מתמשכת, הגבלה לימי המילואים שבפועל אינה בתוקף, ומצב שבו אנשים משרתים כבר שנים במילואים כעבודה יחידה.

בוועדה עסקו באוכלוסיות שאינן משרתות בצבא ברובן, ובראשן החרדים. 15% מהצעירים בגילאי צבא כיום הם חרדים, ושיעורם צפוי להכפיל את עצמו בתוך כ-15 שנים. לפי הערכת האוצר, תוספת של 8,000 מתגייסים בשנה תביא לתועלת מצטברת של 64 מיליארד שקלים בתוך 5 שנים.

מיכאל ספיבק מפורום ארלוזורוב התייחס בדיון להשפעה ארוכת הטווח: "יש אפקט מצלק להיעדרות הזאת שמשפיעה גם לעשרות שנים. מחקרים בינלאומיים מצאו ירידת שכר של 12%-15% לנעדרים משוק העבודה". ספיבק ציין כי 28% מהמילואימניקים העצמאיים שירתו יותר מ-300 ימים. "הלקוחות לא מחכים לעצמאי שיצא מהמילואים, הם עוברים למישהו אחר". לפי נתוני הפורום, ישראל משקיעה פחות משליש מממוצע ה-OECD בסיוע לתעסוקה ומיצוי כושר השתכרות.

"הנתונים מאוד מבהילים", סיכמה יו"ר הוועדה לירן אבישר בן חורין, "אנחנו לא נוכל לממן את הוצאות הביטחון בקצב הזה, שלא לדבר על השירותים האזרחיים שגם הם התכווצו, בזמן שהמיסים עלו כדי לממן את הוצאות הביטחון. המשק הישראלי לא יוכל לשאת את זה". אבישר בן חורין קראה למשרד האוצר לבנות רפורמה שתיכנס לחוק ההסדרים הקרוב, שתעודד עלייה בשירות ובהשתתפות של כלל החברה הישראלית, ובהן חרדים, ערביי ישראל ובדואים. "אנחנו לא מדברים על צמיחה אלא על צניחה, אם לא נשנה את המצב היום".