ארה"ב תטיל מכסים חדשים על 14 מדינות, כולל סין, הודו, יפן והאיחוד האירופי כך מסר היום (רביעי) משרד המסחר האמריקאי. הממשל מבקש להטיל מס נוסף של 20% על יבוא סיני, מה שיביא את המס הכולל על יבוא ל-40%.

עוד יועלו המכסים על סינגפור, טייוואן, שוויץ, קמבודיה, אינדונזיה, בנגלדש, מלזיה, דרום קוריאה, תאילנד ווייטנאם. אף שהבית הלבן לא הציג ציר זמן להטלת המכסים החדשים, הוא הודיע כי הם ייכנסו לתוקף בינואר 2027 לכל המוקדם. משרד הסחר האמריקאי אמר כי יקיים דיונים על המכסים החדשים ועל החקירות שערך על נהלי סחר בלתי הוגנים ב-25 בינואר.

ניסיון לעקוף את החלטת בית המשפט בטענה ל"סחר לא הוגן"

בפברואר קבע בית המשפט העליון כי המכסים המיוחדים שהטיל הנשיא דונלד טראמפ אינם חוקיים. בית המשפט פרסם החלטה מצומצמת לפיה הממשל השתמש שלא כהלכה בחוק סמכויות חירום כדי להטיל את המכסים, בצעד שחרג מסמכויותיו של הבית הלבן.

הממשל ינסה להשתמש הפעם בסעיף 301 של חוק הסחר משנת 1974 כבסיס משפטי להעלאת המכסים החדשה. החוק נותן לרשות המבצעת סמכות להגיב לנוהלי סחר חוץ בלתי הוגנים לאחר ביצוע חקירות רשמיות.

זו תהיה הפעם השנייה שהממשל משתמש בסעיף 301, לאחר שהבית הלבן הכריז על שורה רחבה של מכסים על יותר מ-80 מדינות ביולי, כולל בריטניה, מקסיקו וקנדה, בטענה שמדינות אלו כשלו באכיפת איסורים על עבודת כפייה. תביעה שהוגשה נגד המכסים הללו ממתינה כעת להחלטה בבית המשפט לסחר בינלאומי.

"במשך עשרות שנים, רבים משותפי הסחר שלנו אימצו אסטרטגיות תעשייתיות הבנויות על מיקוד ייצור, דיכוי שכר עבודה, תמיכה פיננסית, ותשומות נוספות שאינן חלק מכלכלת השוק החופשי, ושיטות אחרות המטות את מאזן הסחר לטובתם תוך שחיקה של בסיס הייצור של אמריקה", אמר ג'יימיסון גריר, דובר משרד הסחר האמריקאי, בהצהרה שפרסם מוקדם יותר היום. "הנשיא טראמפ מציע לנקוט פעולה כדי להביא לביטול המעשים, המדיניות והנהלים הבלתי הוגנים הללו. בכך נוכל ליישר את מגרש המשחקים של העובדים האמריקאים ולהתוות מסלול חדש ובר קיימה עבור הכלכלה העולמית".

המכסים הביאו לעליות מחירים בארה"ב – ולא עזרו לרפובליקנים לנצח

המכסים של טראמפ לא עזרו למפלגתו לנצח בבחירות האמצע, ומבקריהם סבורים כי הם הביאו לייקור משמעותי בסחורות הנמכרות בארצות הברית. מעבדת התקציב של ייל מעריכה כי המכסים שכבר הוטלו על ידי ממשל טראמפ עלו לכל משק בית בארה"ב 900 דולר.

לפי סקר של מכון האריס שפורסם ב'גרדיאן' הבריטי, עליית יוקר המחיה הייתה המניע העיקרי עבור הבוחרים לקראת בחירות אמצע הקדנציה שנערכו בתחילת החודש, שבהן הביסו הדמוקרטים את המפלגה הרפובליקנית וזכו ברוב גדול בבית הנבחרים ובסנאט. סקר מוקדם יותר של האריס מצא כי 7 מתוך 10 אמריקאים סבורים שהמכסים של טראמפ הם הגורם המרכזי לעליות המחירים. מדד המחירים לצרכן עלה ב-3.8% בחודש שעבר בארצות הברית, כך לפי הלשכה לניתוח כלכלי. זהו השיעור הגבוה ביותר מאז מאי, ושיעור גבוה בהרבה מהיעד השנתי של הפדרל ריזרב, שעומד על 2%.