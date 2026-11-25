עובדי מדינה המטפלים בבני משפחה שהוכרו כפצועי צה"ל ונפגעי פעולות איבה לאחר 7 באוקטובר 2023, יהיו זכאים לשבעה ימי היעדרות נוספים בכל שנה קלנדרית למשך חמש שנים החל מתחילת 2027 – כך הוסכם בין הסתדרות עובדי המדינה, נציבות שירות המדינה והממונה על השכר באוצר.

"משפחות הפצועים נושאות בעוד כבד ובלתי נראה, ומתמודדות מדי יום עם הליווי, הטיפול והשיקום של יקיריהן", כתב לעובדים יו"ר הסתדרות עובדי המדינה עו"ד אופיר אלקלעי. "שבעת הימים הנוספים יעניקו להן מעט מרחב נשימה וזמן להתמודדות, התאוששות, ומרווח זמן והפוגה בניהול שגרת החיים המורכבת. בעיניי זו היא חובה מוסרית, ערכית וציונית לעמוד לצד מי ששילמו מחיר כבד למען מדינת ישראל ועם ישראל. אני מתחייב כי הסתדרות עובדי המדינה תלווה אתכם ונעמוד לצידכם תמיד".