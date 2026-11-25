בליכוד הגישו היום (רביעי) לבית המשפט המחוזי בירושלים ערעור על תוצאות הבחירות לכנסת ה־26. המפלגה מבקשת לבטל את תוצאות ההצבעה ב־120 קלפיות ביישובים ערביים ולהורות על הצבעה חוזרת בהן. לחלופין, היא מבקשת לבטל את התוצאות ב־95 קלפיות.

שבוע לפני הגשת הערעור, ב־18 בנובמבר, פרסמה ועדת הבחירות המרכזית את ממצאי הבדיקה שערכה לקראת פרסום התוצאות הרשמיות. הוועדה מסרה כי בדקה את כל הפניות שקיבלה מהסיעות, מרשימות המועמדים ומהציבור, וכי הבדיקה הקיפה את כל הקלפיות שנזכרו בפניות. בסך הכול נבדקו פרוטוקולים של 9,069 קלפיות. לפי הוועדה, הבדיקה לא העלתה חריגות או ממצאים המעידים על פגיעה בטוהר הבחירות או על שינוי בתוצאות.

במוקד הערעור עומדת טענת הליכוד כי ב־95 קלפיות ב־41 יישובים ערביים פעל מערך ל"המרצה אסורה" של בוחרים. בין היישובים שנמנו בערעור: נצרת, טמרה, ריינה, עין מאהל, סחנין, אום אל־פחם ורהט. לטענת המפלגה, חברי ועדות קלפי ומשקיפים רשמו מי כבר הצביע והעבירו את המידע בזמן אמת למטות המפלגות, כדי שאלה יוכלו לאתר בוחרים שטרם הצביעו ולדרבן אותם להגיע לקלפי. לפי הערעור, התיעוד והדיווח נעשו באמצעות יישומונים, טלפונים ניידים ורשימות בכתב יד.

בליכוד אומרים כי 267 דיווחים שהתקבלו בזמן אמת עסקו באיסוף ובתיעוד שיטתיים של מידע מתוך הקלפיות. בסך הכול מסתמכת המפלגה בערעור על יותר מאלף דיווחים שנמסרו לוועדת הבחירות המרכזית ביום הבחירות, וכן על תצהירים, הערות שנרשמו בפרוטוקולים של ועדות הקלפי, נתוני הצבעה וניתוחים סטטיסטיים.

לטענת הליכוד, בשתי פסיקות של בג"ץ בעניין מערכת 'אלקטור' שניתנו סמוך לבחירות נאסר להעביר מחדרי הקלפי למטות המפלגות הן שמות של מצביעים והן נתונים מספריים שאינם מזהים אותם. במפלגה טוענים כי בעקבות הפסיקות חדלו להשתמש ב"אלקטור" וביישומונים, ואילו רע"ם והרשימה המשותפת הפרו את האיסור וזכו ליתרון בלתי הוגן, שפגע פגיעה קשה בעקרון השוויון. בערעור מצוין כי ביום הבחירות עצמו, בעקבות עתירה דחופה של הליכוד, הוציא יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, צו ארעי שאסר על נציגי הסיעות לדווח כמה בוחרים הצביעו בקלפי.

טענה נוספת בערעור נוגעת לחשאיות ההצבעה ב־53 קלפיות ב־23 יישובים. בתצהירים שצירף הליכוד מתוארים מקרים שבהם סדרנים חילקו פתקי הצבעה מחוץ לקלפי, ומלווים ובעלי תפקידים נכנסו ללא הרשאה אל מאחורי הפרגוד בזמן שבוחרים הצביעו. עוד מתוארים מקרים שבהם פתקי הצבעה צולמו בטלפונים ניידים מאחורי הפרגוד ונחשפו לעיני אחרים. בליכוד טוענים כי המקרים שתועדו הם "קצה הקרחון", וכי החשש מהפעלת לחץ ישיר או עקיף פגע בחופש הבחירה של כלל המצביעים באותן קלפיות.

המשיבים לערעור הם יו"ר ועדת הבחירות המרכזית והמשנה לנשיא בית המשפט העליון סולברג; ועדת הבחירות המרכזית; שר הפנים גדעון סער, הרשות להגנת הפרטיות; המשטרה; היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב־מיארה; ושב"כ.