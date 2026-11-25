תושב חיפה בן 38 הותקף אתמול (שלישי) על ידי חזיר בר בחיפה. הוא פונה לבית החולים בני ציון במצב קשה ולא יציב עם חבלות בגפיים, ועל פי בית החולים שב הבוקר להכרה. מנהל המחלקה לטיפול נמרץ בבני ציון, ד״ר דניאל קינג, מסר שהנפגע שהה בחדר הלם ועבר במהלך הלילה ניתוח מורכב ברגל שארך 3 שעות, והוא צפוי לעבור מחר ניתוח נוסף.

ראש עיריית חיפה יונה יהב הודיע כי בעירייה "בודקים את נסיבות האירוע מול הגורמים הרלוונטיים", והוסיף: "מאז כניסתי לתפקיד, עיריית חיפה פועלת בנחישות ובשיתוף רשות הטבע והגנים להתמודדות עם תופעת חזירי הבר בעיר. פעולות הדילול שביצענו, ופעולות נוספות, נחלו הצלחה גדולה והביאו לירידה משמעותית בנוכחות חזירי הבר במרחב העירוני. אבל ההצלחה הזו אינה גורעת כהוא זה מחומרתו של האירוע ומחובתנו להמשיך ולפעול בשטח כדי לצמצם ככל הניתן את האפשרות למפגשים בין הציבור לבין חזירי הבר וחיות בר נוספות".