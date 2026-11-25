פרס 'מגן מערכת הביטחון' לשנת 2026 הוענק אתמול (שלישי) ל-22 מעסיקים, למוסדות אקדמיים ולרשויות מקומיות, כהוקרה על תרומתם למשרתי המילואים ולבני משפחותיהם. הפרס הוענק בטקס שנערך במחנה דיין בגלילות, בהשתתפות שר הביטחון ישראל כ"ץ, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר ובכירים נוספים ממערכת הביטחון.

בקטגוריית המעסיקים הגדולים זכו בפרס חברות אמדוקס, בזק, חברת חשמל לישראל, ביטוח ישיר, נתיבי איילון, JFrog ,Applied Materials ,KONE ועמותת "אחריי!". בקטגוריית העסקים הקטנים והבינוניים זכו Autobrains Technologies, ירון אופיר מהנדסים, Cardiovalve, ישיבת ההסדר 'ברכת יוסף' באלון מורה והחברה לפיתוח קיסריה.

בקטגוריית הרשויות המקומיות זכו מרכז כיוונים בעיריית אשדוד, עיריית מעלה אדומים, מועצה אזורית נחל שורק והמועצה המקומית להבים. בקטגוריית המוסדות האקדמיים זכו אוניברסיטת רייכמן, הקריה האקדמית אונו, SCE – המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון והמכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל.

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, בירך את הארגונים הזוכים והודה להם על מחויבותם למשרתי המילואים ולבני משפחותיהם. בדבריו הדגיש את חשיבות השותפות האזרחית בחיזוק מערך המילואים ואת התרומה של הארגונים ליכולת המשרתים להמשיך ולמלא את משימותיהם, נוכח העומס על משרתי המילואים. "חיזוק מערך המילואים הוא משימה לאומית", אמר השר.

בין היתר, זכו הארגונים על "גמישות תעסוקתית ולימודית, התאמת תנאי העבודה והשירות, יוזמות רווחה והוקרה וסיוע למשרתים ולמשפחותיהם לאורך תקופות השירות".

22 הארגונים נבחרו מתוך יותר מ-1,000 ארגונים שהמליצו עליהם משרתי המילואים ובני משפחותיהם. בראש ועדת הפרס עמד ראש האגף לחיילים משוחררים ומילואים במשרד הביטחון, איל הנס, והשתתפו בה קצין המילואים הראשי תא"ל (מיל') בני בן ארי ונציגים בכירים ממערכת הביטחון, ממשרדי הממשלה, מהמגזר העסקי, מהאקדמיה, מההסתדרות ומהשלטון המקומי.