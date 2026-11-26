מזג האוויר היום (חמישי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון, ותחול עלייה קלה בטמפרטורות שיהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה ברוב האזורים. אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.

ביום שישי מזג האוויר צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית בעננות בגובה רב. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה ברוב האזורים.

ביום שבת מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב ובינוני. הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה ברוב האזורים.

ביום ראשון יהיה מעונן חלקית עד מעונן, בבוקר ייתכן גשם מקומי – ברובו קל – בעיקר בצפון ולאורך החוף. תחול ירידה בטמפרטורות, אך הן עדיין יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.

הטמפרטורות החזויות להלילה ומחר: ירושלים 21-11, תל אביב 24-14, חיפה 22-16, צפת 21-11, קצרין 25-14, טבריה 26-14, נצרת 25-15, עפולה 26-10, בית שאן 27-15, לוד 24-12, אשדוד 23-14, עין גדי 27-20, באר שבע 24-11, מצפה רמון 22-13, אילת 26-18.