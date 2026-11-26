כמאל זבארגה, בן 38, נורה למוות ברכבו בקלנסווה לפנות בוקר (חמישי), בעת שהיה בדרכו לעבודה. המשטרה הוזעקה לזירה וחוקרת את נסיבות המקרה, הרקע ככל הנראה פלילי.

בשעה 06:09 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירקון על גבר שנפצע מירי בקלנסווה. חובשים ופראמדיקים של מד"א דיווחו על גבר כללא סימני חיים וקבעו את מותו.

פראמדיק מד"א מוחמד מנסור, סיפר: "קיבלנו דיווח על גבר שנפצע מירי. כשהגענו למקום ראינו את הגבר שוכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה, עם פצעי ירי בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות אבל הפציעה שלו הייתה קשה ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".

ארגון יוזמות אברהם: 211 ערבים קיפחו את חייהם מתחילת שנת 2026 בנסיבות הקשורות לפשיעה ואלימות, בהם 201 אזרחים ו-10 תושבים. מתוכם, 175 נורו למוות, אחד בדריסה, 10 נדקרו למוות, 7 בשריפה. בין הקורבנות 16 נשים / ילדות. 10 נורו בידי שוטרים.