מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק התקשורת (שידורים) (תיקון – ביטול החוק), התשפ"ז-2026 של חבר הכנסת איתן גינזבורג וקבוצת חברי כנסת.

51 חברי כנסת תמכו בהצעה, אל מול 32 מתנגדים. ההצעה תחזור כעת להכנה לקראת קריאה שנייה ושלישית בוועדה המיוחדת בראשות ח"כ מירב בן ארי (יש עתיד).

שר התקשורת שלמה קרעי הלין בדברי הסיכום שלו הערב במליאה על החיפזון שנעשה לדבריו בדיוני הוועדה שהצביעה בעד ביטול החוק. לדבריו, בהצעת החוק המקורית דנו מעל 60 ימי דיונים שהם כ-360 שעות דיון וזאת לעומת פחות מעשר שעות דיון בוועדה שדנה עד כה בהצעת החוק לביטול החוק. "כשאתם באים לבטל חוק בטענה שהוא פגום, אי אפשר לבטל אותו בהליך פגום שבעתיים", אמר.

יוזם ההצעה, ח"כ גינזבורג: "הגיע הזמן לבטל את החוק הפגום הזה שחוקק בחטא בכנסת הקודמת. נבחרנו לחוקק ואנחנו נחוקק. הכנסת הזו עצמאית ומשקפת את רצון הציבור. מה שאנו עושים כאן הוא מימוש הפרדת הרשויות הלכה למעשה. אם הכנסת טעתה – אז הכנסת תתקן. רפורמה בשוק התקשורת נדרשת, ואנו נעשה אותה בהליך סדור ותקין".

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "אף שמדובר כאמור ברפורמה שלה השלכות מרחיקות לכת על שוק התקשורת בישראל, הליך החקיקה התאפיין בשורה של קשיים, תקלות ופגמים, ובמהלכו לא הוצגה תשתית מקצועית ומשפטית מלאה ולא נבחנו לעומק כלל ההסדרים שנכללו בהצעת החוק הממשלתית שהובאה לכנסת.

בין היתר, בדיוני הוועדה לדיון בהצעת חוק התקשורת, התברר כי נפלו פגמים בעלי משקל בהליך הפנים-ממשלתי שאמור היה להתקיים לגבי הצעת החוק וכי ההליך המקצועי והמשפטי הנדרש לא הושלם לגביה.

לצד הפגמים הללו עמדה היועצת המשפטית לכנסת על פגמים חמורים ביותר גם בהליך החקיקה בכנסת, והם פורטו בשורה של מכתבים שהעבירה לחברי הוועדה לאורך הליך החקיקה והוצגו מטעם צוות הייעוץ המשפטי לוועדה לאורך דיוניה, הן בכתב והן בעל פה".

ארגון העיתונאים והעיתונאיות בירך על התוצאה: "חוק השידורים נולד בחטא, הן מבחינת תוכנו והן מבחינת הליך חקיקתו. לאורך חודשים ארוכים נאבקנו בחוק, השתתפנו בדיוני הוועדה, הגשנו חוות דעת מקצועיות ואף עתרנו לבג"ץ. שוק התקשורת הישראלי זקוק לרפורמה, אבל כזו שתחזק את חופש העיתונות, תבטיח את עצמאות מערכות החדשות ותגן על זכות הציבור לקבל מידע אמין, מגוון ובלתי תלוי. ביטול החוק הוא צעד הכרחי בדרך לשם".