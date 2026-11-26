בחירות כלליות יתקיימו בספרד ביום ראשון הקרוב, לאחר שמונה שנים בשלטון של קואליציית השמאל בהובלת ראש הממשלה פדרו סאנצ'ס.

כ-39 מיליון אזרחים ספרדים יצביעו לארבע המפלגות הגדולות: מפלגות הימין והשמאל המסורתיות ששלטו בספרד מאז כינון הדמוקרטיה, ומפלגות הימין והשמאל הקיצוניות – שחקניות חדשות שכוחן הולך וגובר בכל מערכת בחירות.

הבחירות מתקיימות בעיצומו של משבר דיור שהוביל לגלי מחאה גדולים, וכמה חודשים לאחר משבר המהגרים בסאוטה, עיר ומחוז אוטונומי של ספרד בצפון אפריקה.

הבחירות הוקדמו

ראש הממשלה הקדים את מועד הבחירות בשמונה חודשים, לאחר שחברי הפרלמנט דחו שינויים מתוכננים בחוקי הדיור במדינה. צעד זה בא בתגובה למחאות נרחבות שפרצו לאחר שבת 87 פונתה מדירתה השכורה במדריד וזמן קצר לאחר מכן מתה.

בנוסף, ממשלתו איבדה את התמיכה של מפלגת מרכז-ימין קטלונית בשם 'האנשים' (Junts), שרוצה להגן על זכויותיהם של בעלי נכסים.

סוגיית הדיור הפכה לנושא הנפיץ ביותר מבחינת הקואליציה אך סוגיות נוספות מעסיקות את הבוחרים; פרשות שחיתות בה מואשמת בין היתר אשתו של סאנצ'ס, מריה בגוניה גומס פרננדס, יוקר המחיה הגבוה, וההגירה מאפריקה.

האם צפוי מהפך?

מרבית הסקרים העצמאים בספרד צופים כי גוש מפלגות הימין ייזכה ביותר מ-51% מקולות לעומת 38% למפלגות השמאל. מהפך ישקף את התסכול בחברה הספרדית מהשיטה הכלכלית הסוציאל-דמוקרטית.

נושא ההגירה הבלתי חוקית מאפריקה לספרד מעסיק את האזרחים הספרדים בשנים האחרונות. משבר המהגרים בסאוטה הוביל להתנגשות בתוך האיחוד האירופי, בין ספרד למדינות אחרות שנשלטות על ידי ימין פוליטי, ובראשן איטליה שאסרה על חופש תנועה בינה לבין ספרד בעקבות התקרית.

המפלגות המרכזיות

מפלגתו של ראש הממשלה, 'המפלגה הסוציאליסטית' (POSE), היא מפלגת השמאל הוותיקה והגדולה בספרד. את הקואליציה הנוכחית הרכיב סאנצ'ס עם מפלגת סומאר שמורכבת מכמה סיעות שמאל קיצוניות. אחת מהן היא פודמוס, מפלגה שהתפרקה ופינתה את המקום לברית רחבה יותר של סיעות תחת השם 'החזית הרחבה' (FA) – מחנה השמאל הקיצוני בממשלתו של סאנצ'ז.

עיקר הכוח האלקטורלי של השמאל צפוי להגיע ממפלגת השלטון הסוציאליסטית (POSE), שאינה מאוימת על ידי השמאל הקיצוני. לפי ממוצע הסקרים העצמאים בספרד תזכה המפלגה הסוציאליסטית בכ-29% מהקולות, שהם 124 מושבים מבין 350 המושבים בפרלמנט. מנגד הסוקר הממלכתי (שממונה על ידי הממשלה) צופה ש-POSE תקבל 34.5% מקולות הבוחרים. את הפער ניתן להסביר בכך שהממשלה שולטת בסוקר הממלכתי. החזית הרחבה צפויה לזכות בכ-6.5% מהקולות לפי כל הסקרים, ופודמוס איננה צפויה לעבור את אחוז החסימה.

מחנה הימין מורכב ממפלגת העם (PP) השמרנית הוותיקה וממפלגת הימין הקיצוני 'ווקס' (Vox), שינסו להרכיב יחד את הממשלה הבאה. מפלגת העם (PP) צפויה לקבל לפי הסוקרים העצמאיים 31.4% מהקולות ולשמור על מקומה כמפלגה הגדולה ביותר בפרלמנט. עם זאת היא צפויה לרדת מ-137 מושבים כיום, ל-130 בפלרמנט החדש.

'ווקס' צפויה להכפיל כמעט את כוחה, מה שעשוי להכריע את הבחירות. בסקרים העצמאיים היא עומדת כעת על 18% מקולות הבוחרים, שיעניקו לה כ-57 מושבים בפרלמנט, לעומת 33 בפרלמנט הקודם. עם זאת, הסוקר הממלכתי צופה שתקבל רק 15%.

"עדיפות לאומית"

מפלגת 'ווקס' נוסדה ב-2013. הנושאים המרכזיים בקמפיין הבחירות שלה הם "עדיפות לאומית" – העמדת אזרחי ספרד בראש סדר העדיפויות בכל הנוגע לזכויות סוציאליות, והשבת מהגרים בלתי חוקיים לארצות מוצאם.

המפלגה החלה את דרכה כמפלגה קיצונית במיוחד, אך בדומה למפלגות ימין קיצוני אחרות באירופה, התמתנה בשנים האחרונות ככל שכוחה גבר. מפלגת ימין קטלונית נוספת היא אליאנסה (Aliança), שהחליטה להחרים את הבחירות.