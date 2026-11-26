בשעה 08:07 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב נגב, על עובד זר שנפגע מחפץ כבד במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב נחל שרביט באופקים. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח סורוקה, גבר בן כ-40 במצב קשה, עם חבלת ראש. טל

פראמדיקים במד"א רוני ברון, אליה אבקסיס וחובש מד"א אליעזר קלינגמן, סיפרו: "הובילו אותנו באתר בנייה אל הפועל ששכב כשהוא בהכרה וסובל מחבלת ראש לאחר שנפגע מחפץ כבד במהלך עבודתו באתר בנייה. הענקנו לו טיפול רפואי ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו קשה".