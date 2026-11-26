לפחות 31 בני אדם נהרגו ו-21 נפצעו בשריפה שפרצה אתמול (רביעי) בקהיר לאחר שמכלית דלק התהפכה בכביש מהיר, כך עדכן הבוקר משרד הבריאות המצרי.

בתיעודים ברשתות החברתיות נראה כדור אש ענק ואחריו עשן שחור סמיך שמכסה את שכונת "אל-וראק" בבירה הצפופה, בזמן שנהגים נמלטים מהמקום.

BREAKING: Reports of more than 30 people killed after a truck carrying petroleum products overturned while turning on Cairo’s Ring Road, triggering a massive explosion and fire that spread to several nearby vehicles, according to Egypt’s Health Ministry. pic.twitter.com/7lJKLTR2Rs — Breaking911 (@Breaking911) November 25, 2026

כלי תקשורת מצריים דיווחו כי השריפה פרצה כאשר משאית עמוסה בדלק התהפכה בכביש ההיקפי של קהיר – כביש מהיר ועמוס המחבר בין חלקים שונים של הבירה – ועלתה באש, שהתפשטה גם לכלי רכב סמוכים.

על פי משרד הבריאות, 39 אמבולנסים נשלחו לזירה. "המראה היה מחריד", אמר עבד אל-רחמן חליל לסוכנות הידיעות הצרפתית AFP. הוא ציין כי הגיע למקום זמן קצר לאחר התאונה וראה את מכלית הדלק ההפוכה עולה בלהבות.

התובע הכללי של מצרים הודיע כי נפתחה חקירה ומתבצעות בדיקות דנ"א לצורך זיהוי הקורבנות שנכוו קשות. שר הבריאות ח'אלד עבד אל-ע'פאר, הגיע לזירת האירוע וביקר בתי חולים סמוכים שבהם מאושפזים פצועים.