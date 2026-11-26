ראש ממשלת עיראק, עלי א-זיידי, הורה למשרד האנרגיה להשתלט מחדש על מתקני הנפט בשטחים שנכבשו במהלך השנים על ידי האוטונומיה הכורדית, כך דווח ביום שלישי בערוץ הקטרי אל-ג'זירה. הפלגים הכורדיים גינו את המהלך בטענה שהוא "מסכן את המערכת הפדרלית" של עיראק.

בעיתונות הערבית תיארו את המהלך כאמצעי לחץ משמעותי על איראן, ככל הנראה בתמיכה אמריקאית. זאת משום שכורדיסטאן העיראקית מקיימת קשרי מסחר ענפים עם איראן. בעיתון האמירותי 'דה נשיונל' פורסם אתמול, כי על פי דו"ח סודי של הממשלה העיראקית שהגיע לידיהם, נפט כורדי מועבר למזקקות איראניות מעורבב בנפט איראני ומיוצא בתור נפט עיראקי. באופן כזה, ככל הנראה, נוצר נתיב הברחה נוסף בעבור עתודות הנפט של איראן שנמצאות תחת מצור מאז החלה המלחמה בין ארה"ב לאיראן.

שדות הנפט שנכללו בהודעה נמצאים בשטחים הכורדיים במחוזות דיאלה, כירכוכ, סאלאחודין ונינווה, וכוללים לפי כמה דיווחים גם את שדה הנפט חורמאלה שנחשב לגדול ביותר בשטח הכורדי. על השטחים האלה השתלטו לוחמים כורדים – פשמרגה – במערכה נגד ארגון הטרור דאע"ש ב-2014.

ההוראה, שזכתה לגיבוי מבית המשפט העליון של עיראק, דורשת מהשלטונות הכורדיים להשיב את השליטה על שדות הנפט ואת ההכנסות שהם מניבים למדינה הפדרלית.

חשש מפגיעה באוטונומיה של כורדיסטאן

מחוז כורדיסטאן האוטונומי (KRG) משתרע על מרבית צפון-מזרחה של עיראק, וחולש על רבים משדות הנפט שלה. הכורדים הם המיעוט הגדול ביותר בעולם. כורדיסטאן מחולקת בין שני אזורים גדולים במזרח טורקיה וצפון עיראק, ושני אזורים קטנים יותר בצפון סוריה(רוג'אבה) ומערב איראן.

בשנים האחרונות, בעיקר בתקופת שלטונו של א-זיידי, עיראק החלה להתרחק מאיראן. בגיבוי אמריקאי החלה הממשלה העיראקית במאמצים לצמצם את החופש של המיליציות השיעיות ולהכפיף אותן לצבא העיראקי. כחלק ממדיניות זו נעשה מאמץ מיוחד נגד מיליציית חאטיב חיזבאללה שהוקמה בהשראת ארגון חיזבאללה הלבנוני ונתפשת כמיליציה המקורבת ביותר לאיראן.

מהלכיו של א-זיידי מעלים חשש בקרב הכורדים שהעברת השליטה בשדות הנפט עלולה להיות הצעד הראשון בפרויקט נרחב יותר של פגיעה באוטונומיה של כורדיסטאן.