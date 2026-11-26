קו 613 של חברת מטרופולין, המחבר בין נתניה לבני ברק, הושבת היום (חמישי) בין השעות 10:00 ל־12:00, בעקבות תקיפה אלימה של נהג החברה אמש.

כמה נוסעים עלו אתמול לאוטובוס בלי לשלם. כשהנהג העיר להם על כך, הוא ספג בתגובה מטר קללות. לאחר שירדו מהאוטובוס, פתחו הנוסעים את ברזי האוויר של הרכב. כשהנהג יצא מהאוטובוס כדי לסגור אותם, הוא הותקף באלימות. בעקבות המקרה, הוחלט בהסתדרות להשבית את הקו למשך שעתיים במחאה על האלימות כלפי עובדי התחבורה הציבורית.

אורי מתוקי, מנהל חטיבת התחבורה הציבורית באיגוד עובדי התחבורה בהסתדרות: "כחלק ממדיניות האיגוד, אנחנו נאלצים להשבית קווים שבהם מותקפים נהגים או מבקרים. לא יעלה על הדעת שאדם שיוצא לעבודתו כדי להתפרנס יספוג אלימות קשה כחלק מיום העבודה. אנו דורשים מכלל הגורמים להיכנס לעובי הקורה ולהרחיב את פעילות יחידת האופנוענים של משרד התחבורה. לא נעמוד מנגד מול אף אירוע אלימות".